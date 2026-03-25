Șantierul Naval Mangalia s-ar putea închide. Damen pornește procedura de faliment

Situația angajaților de la Șantierul Naval Mangalia, care nu și-au primit salariile de peste 3 luni, a devenit și mai gravă. În cadrul Adunării Generale a Creditorilor de miercuri, compania Damen Shipyards nu a aprobat planul de reorganizare al societății. Astfel, procedura de reorganizare a eșuat, urmând a fi deschisă procedura de faliment.

Intrarea în faliment presupune „inventarierea și valorificarea forțată a activelor companiei, în vederea acoperirii datoriilor către creditori”.

Astfel, contractele individuale de muncă vor fi încheiate iar oamenii vor rămâne fără locurile de muncă.

„Această situație generează un impact social major la nivel local și necesită o atenție urgentă din statului român, în vederea identificării unor soluții pentru protejarea angajaților afectați”, transmite compania.

Oamenii au protestat, pe 19 martie, în curtea Șantierului Naval Damen Mangalia. Angajații sunt nemulțumiți de faptul că este a treia lună la rând în care nu și-au primit salariile.

Muncitorii reclamă că au ajuns la limită, că au datorii și că nu primesc niciun răspuns de la conducerea șantierului privind data când vor fi plătiți. De asemenea, ei cer garanții că astfel de situații nu se vor mai repeta. Protestatarii susțin că din cauza lipsei banilor au ajuns să își caute alt loc de muncă în județul Constanța sau chiar în străinătate.

În șantier au fost efectuate lucrări de reparații la două nave, dar chiar și după finalizarea acestor lucrări, muncitorii nu și-au primit salariile.