Angajaţii Şantierului Naval Damen Mangalia protestează în faţa Ministerului Economiei: "Situaţia este critică şi dramatică"

Cel mai mare șantier naval din România este aproape de colaps. Sursa foto: Agerpres

Angajaţii Şantierului Naval Damen Mangalia protestează miercuri în faţa Ministerului Economiei, reclamând situația dramatică a companiei – se află în prag de faliment. În plus, oamenii sunt nemulţumiţi că nu îşi primesc salariile integral de peste un an, promisiunile că din august se vor plăti restanțele se amână de la o lună la alta.

Manifestaţia salariaţilor de la Naval Damen Mangalia are loc azi, între orele 11:30 şi 15:30. Ei acuză autorităţile statului că nu există nicio strategie sau un plan concret şi corent de redresare a şantierului.

"Protestăm pentru că situaţia de la şantierul naval Damen Mangalia este critică şi dramatică. Oamenii au ajuns în situaţii disperate, muncesc în condiţii grele şi sunt plătiţi doar parţial.

Li s-a promis că, începând cu luna august 2025, se vor plăti drepturile salariale restante, însă, acest lucru se amână de la o lună la alta, fără să se cunoască cu exactitate când vor fi achitate integral toate drepturi salariale restante ce se acumulează de la o lună la alta şi începând cu ce dată vor primi salariile integral fără întârzieri", au anunţat oficialii de la Sindicatul Liber Navalistul (SLN) într-un comunicat de presă.

În urma sesizărilor privind neplata salariilor, inspectorii ITM Constanța au efectuat controale și au stabilit măsuri obligatorii de plată a drepturilor restante.

Cu toate acestea, societatea, care este în insolvență, nu poate acoperi integral salariile din veniturile obținute din reparațiile navelor, iar dispozițiile ITM sunt contestate în instanță, susţin sindicaliştii.

Reprezentanţii din cadrul SLN au mai precizat că drepturile salariale restante ale companiei sunt de peste 17 milioane lei, creanţele salariale de peste 4 milioane lei, înscrise în tabelul de creanţe, iar obligaţiile fiscale restante către bugetul de stat se ridică la peste 83 milioane lei (CASS, CAS, impozite pe veniturile din salarii).

În plus, datoriile curente (19 iunie 2024 - 31 iulie 2025) sunt de peste 161 milioane lei (echivalentul a aproximativ 32 milioane euro), suplimentar creanţelor înscrise în tabel (de aproximativ 200 de milioane euro), iar creşterea datoriilor curente ale societăţii diminuează semnificativ şansele de redresare ale şantierului.