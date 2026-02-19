Bani mai mulți pentru mii de angajați de la Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero în caz de insolvență. Anunțul Ministerului Muncii

Peste 5.000 de angajați de la Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero București vor beneficia de protecție salarială extinsă atunci când angajatorii intră în insolvență sau în procedura concordatului preventiv. FOTO: Agerpres

Peste 5.000 de angajați de la Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero București vor beneficia de protecție salarială extinsă atunci când angajatorii intră în insolvență sau în procedura concordatului preventiv. Guvernul a adoptat joi un proiect de OUG al Ministerului Muncii, în acest sens.

Guvernul a adoptat, la inițiativa Ministerului Muncii un proiect de ordonanță de urgență care modifică și completează Legea nr. 200/2006 privind Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. Măsura urmărește creșterea protecției salariaților atunci când angajatorii intră în insolvență sau în procedura concordatului preventiv.

Potrivit ministerului, schimbările pot avea impact direct asupra a peste 5.000 de angajați de la companii precum Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero București, pentru care accesul la bani garantați din fond poate reduce riscul de tensiuni sociale și conflicte de muncă.

Până acum, legea viza în principal situațiile de insolvență. Ordonanța extinde explicit sfera de aplicare și la angajatorii față de care a fost deschisă procedura de concordat preventiv.

Pentru companiile încadrate ca operatori economici de interes strategic, ordonanța introduce plafoane mai mari ale sumelor salariale care pot fi garantate din fond: până la 12 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat, în cazul insolvenței și până la 6 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat, în cazul concordatului preventiv.

Plata creanțelor salariale din Fondul de garantare rămâne posibilă pe o durată de maximum 5 luni, în limita a 5 salarii medii brute pe salariat, în cazul insolvenței.

Ordonanța introduce și definirea noțiunii de „operator economic de interes strategic”, find vorba despre operatori a căror activitate este esențială pentru apărarea națională, securitatea economică, energetică, alimentară sau socială, ori pentru funcționarea infrastructurilor critice și a capacităților industriale de apărare. Lista acestor operatori și criteriile de încadrare vor fi stabilite ulterior prin hotărâre de Guvern, pe baza criteriilor propuse de ministerele de resort.

Sumele plătite din Fondul de garantare se achită salariaților în cuantum net, iar agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă din subordinea ANOFM virează direct impozitul pe venit și contribuțiile sociale aferente.

Ministrul Muncii, Petre–Florin Manole, a spus că măsura urmărește ca angajații să nu rămână fără veniturile obținute prin muncă și că statul trebuie să asigure protecție inclusiv atunci când companiile trec prin dificultăți. Ministerul mai arată că noile reguli pot contribui la prevenirea conflictelor de muncă, reducerea riscului de excluziune socială și menținerea coeziunii comunităților locale dependente de operatori economici cu rol strategic.