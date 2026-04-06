Ministrul Irineu Darău, anunț despre salariile restante ale angajaților de la Șantierul Naval Mangalia: „Oamenii sunt protejați”

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat, după ce Șantierul Naval Mangalia a intrat în faliment, că salariile restante ale angajaților vor fi „plătite în următoarele luni”. Sumele aferente lunilor decembrie 2025, ianuarie şi februarie 2026 se află în procedură de plată, a mai spus ministrul. Darău a adăugat că încearcă să găsească soluții pentru viitoare investiții în platforma industrială, relatează Agerpres.

„Ne-am asigurat că oamenii sunt protejaţi - din Fondul de Garantare - prin plata salariilor în următoarele luni, iar în continuare vom munci necontenit pentru a crea condiţiile pentru viitoare investiţii care să valorifice activele şi capitalul uman, cu perspective pe termen lung”, a precizat Darău, pe Facebook.

„Plata salariilor restante este în curs. Am făcut demersuri pentru accelerarea acestui proces, iar sumele aferente lunilor decembrie 2025, ianuarie şi februarie 2026 sunt în procedură de plată şi vor ajunge la angajaţi în perioada imediat următoare. Ministerul Muncii gestionează acest proces în mod prioritar”, a precizat ministrul.

Irineu Darău a dat asigurări că șantierul nu va fi abandonat.

„Azi, în urma Adunării Creditorilor, votul exprimat de creditorul majoritar asupra planului de reorganizare al companiei conduce la intrarea companiei în procedura de faliment. Nu abandonăm acest şantier, ba chiar dimpotrivă! Suntem în dialog cu toate părţile implicate şi vom continua să acţionăm pentru protejarea interesului strategic al României în industria navală. Acest şantier rămâne una dintre cele mai importante platforme industriale navale din România şi din Europa, iar forţa de muncă de aici este un activ valoros, care trebuie păstrat cât mai mult posibil”, a precizat Darău, pe Facebook.

Ministrul a spus că încearcă să atragă noi investitori.

„În paralel, lucrăm la următoarea etapă. Falimentul înseamnă închiderea actualei forme de organizare, intrarea şantierului în conservare şi disponibilizarea angajaţilor, dar creează şi cadrul în care pot fi găsite şi construite soluţii noi. Obiectivul este să valorificăm inteligent activele existente şi să creăm condiţiile pentru reluarea activităţii, fie prin atragerea de investitori, fie prin alte formule viabile”, a subliniat demnitarul.



Acesta a adăugat că Ministerul Economiei va folosi toate instrumentele disponibile pentru a proteja atât capacitatea industrială, cât şi angajaţii companiei. „Cel mai important este să facilităm investiţii sustenabile şi durabile pentru viitor. Îmi asum angajamentul să fac tot ceea ce îmi stă în putinţă pentru a crea aceste perspective. Ştim că nu totul depinde de noi, însă doar cu optimism şi pragmatism vom reuşi să găsim soluţii”, a spus Irineu Darău.

Nu s-a găsit un investitor strategic pentru Șantierul Naval Mangalia

Casa de Insolvenţă Transilvania (CITR) a anunţat, luni, că Şantierul Naval din Mangalia intră în procedură de faliment, după ce adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare propus, iar activitatea curentă va fi oprită treptat, urmând să fie iniţiate procedurile de lichidare.



„Adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare propus pentru companie. Decizia marchează trecerea şantierului în etapa de faliment, etapă în care activitatea curentă va fi oprită treptat şi vor fi iniţiate procedurile de lichidare, în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Planul de reorganizare supus la vot a avut ca obiectiv identificarea unui investitor strategic care să preia activitatea şantierului şi să asigure resursele financiare necesare relansării acestuia”, a transmis administratorul judiciar al companiei.



Respingerea planului de către creditori determină obligaţia administratorului judiciar de a sesiza instanţa de judecată, care va decide deschiderea procedurii de faliment şi paşii următori în derularea acesteia, menţionează sursa citată.



Pe parcursul procedurii, CITR va continua să informeze părţile interesate cu privire la etapele majore ale procesului şi la calendarul măsurilor care vor fi implementate. Scopul este ca procedura să se desfăşoare într-un mod ordonat şi transparent, cu respectarea drepturilor tuturor creditorilor şi a angajaţilor.