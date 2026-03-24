Agentul AI care îți folosește computerul: Anthropic lansează o funcție prin care Claude chiar poate termina munca în locul tău

Claude poate deschide aplicații, naviga într-un browser web și completa foi de calcul. sursa foto: Getty

După ce OpenClaw a devenit viral și a fost numit de CEO-ul Nvidia „următorul ChatGPT”, Anthropic răspunde cu o funcție care permite agentului său AI, Claude, să preia controlul computerului utilizatorului: să deschidă aplicații, să navigheze pe internet, să completeze documente și să trimită fișiere. Totul pornește de la o instrucțiune trimisă de pe telefon, însă compania avertizează că tehnologia este încă la început și că aceasta poate face greșeli, scrie CNBC.

Până de curând, asistenții AI precum Claude funcționau ca niște parteneri de conversație: le puteai cere un text, un rezumat, un cod, iar ei răspundeau într-o fereastră de chat. Acum, Anthropic face un pas mai departe. Claude nu mai doar răspunde – poate acționa direct pe computerul utilizatorului.

Astfel, după ce primește o instrucțiune, Claude poate deschide aplicații, naviga într-un browser web și completa foi de calcul. Într-un videoclip demonstrativ publicat luni, Anthropic a prezentat un scenariu: un utilizator care întârzie la o ședință îi cere lui Claude să exporte o prezentare ca fișier PDF și să o atașeze la invitația pentru întâlnire. Claude execută sarcina fără altă intervenție umană.

Instrucțiunea poate veni și de pe telefon: utilizatorul trimite un mesaj, iar agentul AI lucrează pe computerul său. Pentru asta, Anthropic a lansat săptămâna trecută Dispatch, o funcție integrată în Claude Cowork, care permite o conversație continuă cu Claude – de pe telefon sau desktop – și atribuirea de sarcini agentului.

Actualizarea de la Anthropic nu a venit din senin, ci este ultima mișcare dintr-o competiție tot mai intensă între marile companii de inteligență artificială pentru crearea așa-numiților „agenți” – sisteme AI care nu doar gândesc, ci și fac: execută sarcini autonome, în numele utilizatorului, în orice moment al zilei.

Conceptul a explodat în atenția publică anul acesta odată cu OpenClaw, un instrument care s-a răspândit viral. OpenClaw se conectează la modele AI de la OpenAI și Anthropic, rulează direct pe dispozitivul utilizatorului – ceea ce îi oferă acces la fișiere – și poate primi instrucțiuni prin aplicații populare precum WhatsApp sau Telegram.

Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, cel mai important producător de cipuri pentru inteligența artificială, a declarat pentru CNBC că OpenClaw este „cu siguranță următorul ChatGPT”. Nvidia a și lansat propriul răspuns: NemoClaw, o versiune destinată companiilor.

Iar OpenAI, principalul competitor al Anthropic, l-a angajat luna trecută pe Peter Steinberger, creatorul OpenClaw, în cadrul eforturilor companiei de „a construi următoarea generație de agenți personali”.

Totuși, compania a avertizat că utilizarea computerului „este încă într-un stadiu incipient comparativ cu capacitatea lui Claude de a scrie cod sau de a interacționa cu text”.

„Claude poate face greșeli și, deși continuăm să ne îmbunătățim măsurile de protecție, amenințările evoluează constant”, a avertizat Anthropic.

Compania a precizat că a construit această capacitate „cu măsuri de siguranță care minimizează riscul” și că agentul va cere întotdeauna permisiunea înainte de a accesa o aplicație nouă. Cu alte cuvinte, agentul nu va acționa pe cont propriu fără acordul utilizatorului – cel puțin nu în această fază.