Blocarea Telegram a provocat o ruptură majoră în tabăra propagandistă a Kremlinului

Soloviov este unul dintre cei mai vocali propagandiști ai Kremlinului. Foto: Profimedia Images

De la unul dintre principalii săi propagandiști, Vladimir Soloviov, până la deputații Dumei de Stat și bloggerii Z de pe frontul ucrainean, "portavocile" lui Vladimir Putin critică autoritățile pentru blocarea Telegram, notează Moscow Times.

Cel mai faimos propagandist al Kremlinului, Vladimir Soloviov, gazda emisiunii „Moscova. Kremlin. Putin”, a acuzat scăderea numărului de abonați după „încetinirea” Telegram și a susținut că acțiunile Roskomnadzor l-au privat de o parte din publicul său, fără a oferi nicio „alternativă demnă”.

Acest lucru, însă, nu l-a împiedicat să susțină aproape simultan blocarea Telegram, deoarece se presupune că prin intermediul aplicațiilor de mesagerie străine se organizează revoluțiile colorate.

„Este prima dată când vedem o astfel de ruptură internă în cadrul diferitelor comunități pro-Kremlin”, a declarat pentru Bloomberg Tatyana Stanovaya, cercetător senior la Centrul Carnegie Berlin pentru Rusia și Eurasia. „Telegram a înlocuit mass-media din Rusia. Persoanele interesate de politică și cea mai mare parte a elitei ruse urmăresc canalele Telegram pentru a rămâne informate.”

Timp de câteva zile, deputații Dumei de Stat și-au exprimat public indignarea față de încercarea de a „închide gura oamenilor” (de către liderul Partidului Comunist, Ghenadi Ziuganov) și au cerut ca „idioții” și „ticăloșii” care se amestecă în operațiunea mesagerului să fie trimiși la SVO (de către liderul mișcării „O Rusia Dreaptă”, Serghei Mironov).

Cu toate acestea, la fel ca în cazul lui Soloviov, acest lucru nu i-a împiedicat să autorizeze FSB să blocheze toate comunicațiile la discreția lui Vladimir Putin (doar deputații din fracțiunea Poporului Nou au votat împotriva ultimei interdicții).

S-au revoltat şi cei mai loiali propagandişti

Nici cei mai loiali gardieni ai regimului nu au putut păstra tăcerea. Ekaterina Mizulina, care a făcut numeroase denunțuri la adresa activiștilor, personalităților publice și jurnaliștilor, a scris că nu susține restricționarea Telegram. „Este simbolic faptul că astăzi este Ziua Siguranței pe Internet. O sărbătoare, ca să spunem așa. Este un cadou sau ceva de genul?”, a remarcat ea, postând cuvântul „Telegram” cu o inimă.

Mișcarea naționalistă „Comunitatea Rusă ZOV” a transmis: "Nu putem ceda dușmanilor noștri un câmp în care pierd... Bloggerii patrioți ruși sunt mai populari pe Telegram decât dușmanii noștri... Chat-urile de pe Telegram sunt o platformă pentru unirea poporului rus pentru binele Patriei, unde soldații noștri comunică între ei, sute de mii de oameni câștigă bani și comunică între ei.

Cele mai puternice și disperate strigăte vin de la corespondenții de la Războiul Z. Aceștia au fost deosebit de indignați de secretarul de presă al lui Putin, Dmitri Peskov, care a spus că este „dificil și imposibil de imaginat” că „comunicațiile din prima linie sunt asigurate prin Telegram sau prin alt mesagerie”.

Oponenții și acum chiar și susținătorii regimului Putin încearcă din nou să găsească nişte căi pentru a ocoli interdicția. În ultimele zile, descărcările unei aplicații care permite accesul la Telegram fără VPN au crescut brusc, notează Bloomberg. De asemenea, de la începutul blocării, aplicația gratuită Telega a cunoscut o creștere a popularității în Magazinul Google Play. Aceasta ajută utilizatorii să se conecteze la serverele Telegram folosind diverse metode de rutare și să ocolească restricțiile Roskomnadzor.