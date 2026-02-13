Biserica Ortodoxă Rusă le cere rușilor să se roage pentru deblocarea Telegram. Cum sună textul rugăciunii

Patriarhul Kiril al Moscovei, în cadrul unei slujbe religioase. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Biserica Ortodoxă Rusă i-a îndemnat pe ruși să se roage pentru deblocarea Telegram, după ce Roskomnadzor - principala autoritate digitală și de supraveghere a comunicațiilor din Rusia - a blocat accesul la această aplicație, informează The Moscow Times.

Ruşilor li se recomandă să „se roage lui Dumnezeu” pentru „luminarea” funcţionarilor Roskomnadzor care au luat decizia de a bloca Telegram, a declarat Alexandr Mikușin, preotul Catedralei Pokrovski a Bisericii Ortodoxe Ruse şi al Capelei Sfintei Tatiana din Barnaul.

Mikușin a recitat astfel textul unei rugăciuni pentru deblocarea aplicației de mesagerie:

„Doamne, dă înțelepciune, răbdare și discernământ angajaților Serviciului Federal de Supraveghere în Domeniul Comunicațiilor, precum și tuturor lucrătorilor Ministerului Dezvoltării Digitale al Patriei noastre. Înțelepțește-i, Doamne, spre binele oamenilor și spre slava Ta”

Roskomnadzor a început să blocheze Telegram în Rusia și a explicat că motivul este nerespectarea sistematică de către aplicație a legislației ruse.

Până pe 13 februarie, în 64 de regiuni din Rusia se înregistrau probleme de acces la Telegram.

Meta, compania-mamă a WhatsApp, a confirmat, de asemenea, că „Rusia a încercat să blocheze complet” aplicația în țară. WhatsApp a spus că „mișcarea își propune să împingă peste 100 de milioane de utilizatori ai aplicației sale din Rusia către o aplicație de supraveghere deținută de stat”. Acest lucru vine după ce autoritățile de reglementare din Rusia au restricționat și mai mult accesul la Telegram, invocând lipsa de securitate.

Deciziile vin în contextul în care autoritățile ruse perfecționează în prezent așa-numitul „internet suveran”, practic un spațiu virtual în cetățenii ruși pot naviga pe „internet”, dar cu informații restricționate sau cenzurate și sub supravegherea directă a guvernului.

Aplicația de mesagerie Telegram ar putea fi complet blocată în Rusia în termen de șase luni, după ce autoritățile de la Moscova au aplicat deja restricții în acest sens.

Deputatul Dumei de Stat, Andrey Svintsov, a precizat că în intervalul de șase luni „se va decide problema blocării complete a mesageriei”. El a spus că acțiunile Roskomnadzor, autoritatea de stat a Federației Ruse responsabilă cu supravegherea comunicațiilor, de a restricționa aplicația au fost cauzate de faptul că aceasta „nu respectă pe deplin cerințele autorităților”.

Fondată de Pavel Durov, care deţine cetăţenia rusă şi franceză, Telegram este unul dintre cele două servicii de mesagerie cele mai populare din Rusia, alături de Whatsapp.