Ce a văzut un turist italian în Coreea de Nord: „Ei chiar cred că trăiesc în cea mai avansată țară din lume”

Marco Maggi, care are pașaport rusesc, a fost în Coreea de Nord între 6 și 13 octombrie FOTO: Facebook/ Russian Tour

Un turist italian care a vizitat recent Coreea de Nord nu a putut asista la marea paradă organizată la Phenian pentru aniversarea de 80 de ani a Partidului Muncitorilor, dar spune că a simțit o atmosferă de „încredere și mândrie în rândul nord-coreenilor”, convinși de „forța și independența țării lor”.

Marco Maggi, născut și crescut în Italia, trăiește de peste două decenii la Sankt Petersburg, unde conduce o agenție de turism dedicată italienilor care vizitează Rusia.

La sugestia unui prieten, el și soția sa rusoaică au decis să exploreze una dintre cele mai izolate destinații de pe planetă, Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC), între 6 și 13 octombrie.

Într-un interviu acordat NK News, Maggi, care se descrie „rus până în măduva oaselor”, a contestat restricțiile cu care se confruntă călătorii și dificultatea de a interacționa cu localnicii, dar a spus că Phenianul este un oraș curat și a sugerat că țara ar putea fi o destinație atractivă pentru călătorii plictisiți de monotonia multor orașe mari.

Deși țara rămâne interzisă turiștilor occidentali, pașaportul său rusesc i-a permis accesul. În timpul sejurului, Maggi a filmat scene din viața de zi cu zi - supermarketuri, stații de metrou, parcuri - și a postat clipurile pe Facebook, din camera hotelului, pentru a arăta „o altă față a Coreei de Nord”.

A spus, de asemenea, că nord-coreenii chiar cred că „trăiesc în cea mai avansată țară din lume”.

Ce a văzut în capitala Phenian

Italianul a spus că a găsit capitala Coreei de Nord curată. „Am văzut curățenie, ordine, multe clădiri noi și construcții peste tot. Metroul este impecabil. Italienii care au văzut videoclipul meu cu metroul din Phenian au fost șocați”, a spus el.

Maggi spune că infrastructura din Phenian l-a luat prin surprindere cu simplitatea ei: pereți albi, fără graffiti, podele strălucitoare, mozaicuri și marmură.

Recunoaște că nu a putut surprinde tot ce și-ar fi dorit: fotografiatul era interzis în muzee sau în locuri cu relevanță militară. „În muzeul de cadouri pentru Kim existau avioane, vagoane de tren oferite de Stalin și Mao Zedong, chiar și un avion folosit de primii doi Kim. Este un muzeu fascinant. Dacă s-ar permite filmarea, efectul asupra publicului occidental ar fi incredibil”.

Deși a fost prezent în țară în timpul aniversării Partidului Muncitorilor, Maggi nu a avut acces la celebra paradă militară.

„Până în ultimul moment ni s-a spus că poate vom fi lăsați să asistăm, dar nu s-a întâmplat. Probabil erau prea multe delegații. Am văzut doar repetițiile: oameni cu steaguri, elevi, muzică. În ziua paradei am auzit artificiile din hotel, dar nu am văzut nimic”.

Prietenul său italian, membru al unei organizații de prietenie cu Coreea de Nord, a participat la ceremonii oficiale, dar nu a putut merge în locurile turistice vizitate de Maggi. „Turiștii și delegațiile au fost complet separate”, explică el.

Viața cotidiană și restricțiile pentru turiști

„Nu poți merge liber pe străzi sau vorbi cu localnicii. Dacă ne opream să discutăm cu cineva într-un parc, ghizii intervenau imediat”, a spus italianul.

Copiii, spune el, păreau curioși, dar timizi: „Ne făceau cu mâna de la distanță, dar când ne apropiam, se întorceau cu spatele”.

În ceea ce privește internetul, accesul era limitat și costisitor: 1,70 dolari pentru fiecare 10 minute de conexiune. Maggi spune că a cheltuit aproximativ 230 de dolari în total pentru o săptămână. „Puteam încărca videoclipurile doar din hotel”.

„Nord-coreenii chiar cred că trăiesc în cea mai avansată țară din lume”

Maggi a rămas blocat de încrederea oamenilor în statul lor: „Oamenii sunt prietenoși, dar precauți. Copiii sunt cei mai rezervați, poate din cauza pandemiei. În general, însă, par foarte siguri pe ei. Ai senzația că sunt convinși că trăiesc într-o țară puternică”.

Deși Coreea de Nord rămâne în mare parte închisă străinilor, Maggi vede un potențial mare în această destinație.

„Oamenii sunt fascinați de misterul țării. Dacă s-ar deschide vreodată, ar fi o destinație extraordinară – cu munți, plaje, stațiuni maritime și cascade. Mi-ar plăcea să mă întorc pentru a le vedea”, spune el.

El plănuiește ca, în viitor, să organizeze tururi pentru italieni și europeni, odată ce restricțiile vor fi ridicate.

„O lume complet diferită”

„Întregul glob pare acum la fel: de la Londra la New York sunt aceleași magazine, aceleași branduri. Dar Coreea de Nord e altă lume”, mai spune el.

Totuși, au fost și aspecte negative pe care nu a avut cum să le treacă cu vederea. Viața de noapte lipsește complet, televiziunea se închide la ora 22:30, iar cultul personalității familiei Kim este omniprezent.

„Singurul lucru pe care nu îl înțeleg e de ce nu permit mai mult filmat sau contact direct cu oamenii. Poate se tem că localnicii ar spune ceva rău, dar sigur nu e cazul. Am întâlnit o femeie în vârstă care a început să danseze cu o turistă rusoaică din grupul nostru. A fost o scenă frumoasă până când ghidul a oprit totul”, a spus el.

„Este o experiență care nu seamănă cu nimic din ce vezi în alte părți ale lumii”, a concluzionat italianul.