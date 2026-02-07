„Ghețarul Apocalipsei” se topește mai repede decât credeam. Cum poate un zid de 150 de metri să împiedice inundarea Pământului

Un grup internațional de oameni de știință, ingineri și experți în politici publice a prezentat un plan ambițios de a construi un zid de-a lungul „Ghețarului Apocalipsei”, pe fondul temerilor tot mai mari legate de inundații, relatează Euronews.

Situat pe calota glaciară din vestul Antarcticii, Ghețarul Thwaites și-a câștigat numele apocaliptic din cauza impactului potențial asupra nivelului mării. Se întinde pe o suprafață uriașă de 192.000 de kilometri pătrați, comparabilă cu cea a Marii Britanii, și se topește într-un ritm fără precedent din cauza schimbărilor climatice provocate de activitatea umană.

În prezent, patru la sută din creșterea anuală a nivelului mărilor la nivel global este cauzată de pierderea actuală de gheață din Thwaites, în condițiile în care gazele cu efect de seră continuă să încălzească planeta.

Dacă ghețarul s-ar prăbuși complet, nivelul mărilor ar putea crește cu 65 de centimetri. Pentru fiecare centimetru de creștere a nivelului mării, aproximativ șase milioane de oameni din lume sunt expuși riscului de inundații costiere.

Dar pot fi oare consecințele schimbărilor climatice pur și simplu blocate cu un zid?

Construirea unui zid de-a lungul „Ghețarului Apocalipsei”: este posibil?

Proiectul Seabed Anchored Curtain își propune să limiteze creșterea nivelului mării prin crearea unor bariere fizice care să protejeze calotele glaciare de apele oceanice calde ce pătrund pe sub platformele de gheață marginale. Inițiatorii susțin că reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, de una singură, nu va fi suficientă pentru a stabiliza calota glaciară.

Cercetători și ingineri de la Universitatea Cambridge, Universitatea din Chicago, Institutul Alfred Wegener, Universitatea New York, Dartmouth College, NIVA, Aker Solutions și Centrul Arctic al Universității din Laponia colaborează pentru a proiecta o „cortină” de aproximativ 152 de metri înălțime și 80 de kilometri lungime.

Este un plan îndrăzneț, care va necesita ani pentru a fi realizat, dacă va ajunge vreodată să fie pus în practică.

Echipa a stabilit o foaie de parcurs care include un program de cercetare de trei ani pentru proiectarea cortinelor și a sistemelor de ancorare, alegerea materialelor potrivite și construirea și testarea tehnologiei, pentru a se asigura că poate bloca curenții de apă caldă.

Deja sunt colectate date despre sistemele de ancorare din zona Ghețarului Thwaites, iar o campanie de strângere de fonduri urmărește să adune 10 milioane de dolari (aproximativ 8,4 milioane de euro).

„Pe parcursul programului actual de trei ani, ne vom concentra pe dezvoltarea tehnologiei, inginerie și testarea științifică a prototipurilor instalate într-un fiord din Norvegia”, precizează Seabed Curtain Project. „În paralel, vom continua să dezvoltăm relațiile noastre cu popoarele indigene din Arctica și cu reprezentanții țărilor cele mai afectate din sudul global”.

Foraje în „Ghețarul Apocalipsei”

Cercetători din Marea Britanie și Coreea de Sud au ajuns recent în cea mai inaccesibilă și mai puțin înțeleasă zonă a Ghețarului Thwaites, unde vor fora un metru în gheață pentru a observa direct cum apa oceanică mai caldă îl topește de dedesubt.

În următoarele două săptămâni, echipa va folosi un sistem de foraj cu apă fierbinte pentru a străpunge gheața și a instala instrumente care vor transmite primele date în timp real din acea locație.

Este pentru prima dată când se folosește forajul cu apă fierbinte pe trunchiul principal al platformei de gheață Thwaites – o zonă cunoscută pentru crăpăturile sale și pentru mișcările rapide ale gheții.

„Este unul dintre cei mai importanți și instabili ghețari de pe planetă și, în sfârșit, putem vedea ce se întâmplă acolo unde contează cel mai mult”, a declarat dr. Peter Davis, oceanograf fizician la British Antarctic Survey.

„Vom observa, aproape în timp real, ce face apa oceanică mai caldă gheții aflate la 1.000 de metri sub suprafață. Acest lucru a devenit posibil abia recent – și este esențial pentru a înțelege cât de rapid ar putea crește nivelul mărilor”.

Echipa are la dispoziție două săptămâni pentru a finaliza forajul. După instalarea instrumentelor, acestea vor transmite zilnic date timp de cel puțin un an, prin sateliții Iridium, oferind oamenilor de știință o perspectivă „fără precedent” asupra proceselor care determină schimbările la unul dintre cei mai importanți ghețari ai planetei.