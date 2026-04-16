Va prelua Sorin Grindeanu funcţia de premier? Constantin Toma: Dacă ajunge prim-ministru, va duce ţara în cap. Partidul l-a dus deja

Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, aflat într-un conflict deschis cu Sorin Grindeanu, a afirmat, joi, la Antena 3 CNN, că, dacă preşedintele social-democraţilor va prelua imediat funcţia de premier de la Ilie Bolojan, "va duce ţara în cap". "Era interesant dacă se angaja de la început la treaba asta, pentru că PSD-ul, având cei mai mulţi parlamentari, putea să ia această decizie chiar de la început. Situaţia e la fel de disperată şi acum şi nu cred că va avea curajul să preia un Guvern", a afirmat Toma despre Grindeanu.

PSD, pe de o parte, și opoziția AUR - PACE își intensifică demersurile pentru îndepărtarea din funcție a actualului șef de Guvern. Surse social-democrate au declarat pentru Antena 3 CNN că liderii PSD au pregătit strategia pentru ieșirea de la guvernare, urmând să îl anunțe pe Ilie Bolojan că, dacă nu demisionează din funcția de prim-ministru până în 23 aprilie, miniștrii partidului își vor depune, ei înșiși, demisiile și partidul va pleca de la guvernare.

PSD organizează luni, 20 aprilie, votul pentru retragerea sprijinului politic acordat lui Ilie Bolojan.

Întrebat dacă Sorin Grindeanu ar fi bun de premier, Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, a afirmat:

"Era interesant dacă se angaja de la început la treaba asta, pentru că PSD-ul, având cei mai mulţi parlamentari, putea să ia această decizie chiar de la început.

Situaţia e la fel de disperată şi acum şi nu cred că va avea curajul să preia un Guvern. Ar trebui să aştepte până în aprilie, anul viitor. Între timp, situaţia s-ar îmbunătăţi.

(de ce să nu aibă curajul?) Păi, să-şi propună treaba asta, partidul îl susţine cu siguranţă şi va ajunge prim-ministru şi va duce ţara în cap, partidul l-a dus deja", a declarat Toma.