Un nou atac cu drone al rușilor la granița României. A fost emis mesaj RO-Alert în Tulcea

<1 minut de citit Publicat la 07:42 17 Apr 2026 Modificat la 07:42 17 Apr 2026

Mesaj RO-ALERT pentru judeţul Tulcea, luni seara, după un nou atac cu drone al rușilor la granița României.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat vineri dimineață că, în noaptea de 16 spre 17 aprilie, sistemele de apărare antiaeriană au detectat și monitorizat o țintă aeriană care ar fi pătruns în spațiul aerian al României.

Potrivit MApN, noi atacuri cu drone au avut loc în apropierea graniței cu România, în zona de Nord a brațului Chilia.

Un mesaj RO-Alert a fost emis la ora 00:43 pentru populația din nordul județului Tulcea.

Alerta aeriană a încetat la ora 02.48.

Sistemele de apărare antiaeriană au monitorizat două ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră, iar una dintre ele a pătruns în spațiul aerian al României.

„O echipă a MApN este pregătită să plece, în această dimineață, într-o misiune de cercetare în zona respectivă. Condamnăm ferm acțiunile Federației Ruse care pun în pericol securitatea regională, constituind o încălcare gravă a normelor de drept internațional.

Ministerul Apărării Naționale rămâne în permanentă coordonare cu structurile aliate și naționale responsabile, monitorizând evoluțiile din zona de responsabilitate și fiind pregătit să adopte măsurile necesare pentru protejarea teritoriului și a populației României”, se precizează în comunicat.