Primele imagini cu ambasadorul Rusiei la sediul MAE. El a fost chemat de Oana Țoiu după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Galați

1 minut de citit Publicat la 17:44 25 Apr 2026 Modificat la 17:58 25 Apr 2026

sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a ajuns în urmă cu puțin timp la sediul Ministerului Afacerilor Externe, după ce a fost convocat de ministrul Oana Țoiu în legătură cu drona rusească prăbușită în noaptea de vineri spre sâmbătă peste o gospodărie din municipiul Galați. Diplomatul rus nu a făcut declarații la sosire.

Convocarea vine și în contextul în care președintele Nicușor Dan a condamnat incidentul și a cerut accelerarea programelor de înzestrare a Armatei.

„Cetățenii trebuie să fie în siguranță, iar acest obiectiv rămâne prioritatea absolută. Instituțiile responsabile au acționat corect și coordonat, reușind să minimizeze riscurile prin detonarea controlată a fragmentelor provenite din drona rusească.

În același timp, nu putem ignora realitatea unui război aflat la granițele noastre, care generează provocări și vulnerabilități ce trebuie tratate cu maximă seriozitate.

Condamn ferm comportamentul iresponsabil al Rusiei. Astfel de incidente, precum drona căzută azi noapte la Galați, demonstrează lipsa de respect față de normele de drept internațional, punând în pericol siguranța cetățenilor României, stat membru al NATO.

România nu este parte la acest conflict. Și totuși, consecințele lui se resimt pe străzile noastre, în gospodăriile și în viețile cetățenilor. Acesta este primul incident în care proprietăți românești au fost efectiv avariate, un prag pe care îl privim cu toată seriozitatea”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că sprijinul acordat Ucrainei „a fost și rămâne o decizie corectă” și că România participă activ la consolidarea securității comune, ca membru NATO și al Uniunii Europene.

„Sprijinul acordat Ucrainei încă din prima zi a războiului provocat de Rusia a fost și rămâne o decizie corectă, în acord cu valorile și interesele noastre, iar acest lucru trebuie reafirmat cu tărie de la toate nivelurile statului pentru a spulbera orice urmă de îndoială a unor cetățeni.

Ca stat membru NATO și al Uniunii Europene, România participă activ la eforturile de întărire a securității comune.

Incidentul de azi noapte subliniază însă necesitatea accelerării programelor de înzestrare și modernizare a Armatei, astfel încât să răspundem adecvat riscurilor actuale. Planul de achiziții din SAFE este esențial.

Le mulțumesc tuturor celor implicați, personal MAI, MApN și SRI, pentru intervenția profesionistă, evacuarea în siguranță a cetățenilor și gestionarea responsabilă a întregii situații”, mai spune Nicușor Dan.

Drona rusească a fost detonată controlat în jurul orei 14:20, într-o zonă de siguranță de lângă lacul Brateș. Circulația pe drumul național DN 26, aflat în apropiere, a fost oprită timp de 15 minute înainte de detonare.