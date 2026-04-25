Primele imagini cu casa distrusă de dronă. Proprietarii sunt şi acum speriaţi şi plâng: "A fost crunt. Bine că nu era copilul în casă"

Mai multe fragmente dintr-o dronă rusească au căzut, în noaptea vineri spre sâmbătă, în Galaţi. O gospodărie, dar şi un stâlp de electricitate au fost avariate. Ulterior, autorităţile au evacuat oamenii, iar zona a fost securizată pe un perimetru de 200 de metri. Drona cu încărcătură explozivă a fost detonată în jurul orei 14:20, apoi locuitorii afectaţi au putut să revină la casele lor. Ultimii care s-au întors acasă au fost proprietarii gospodăriei peste care au căzut resturile de dronă. O anexă a fost distrusă, iar oamenii încă erau speriaţi, sâmbătă după-amiază.

În imaginile transmise de Antena 3 CNN se poate observa cum podul aproape că a fost dărâmat, iar interiorul anexei a fost distrus. De aici au ridicat autorităţile resturile de dronă. Proprietarii imobilului au povestit clipele de groază prin care au trecut.

"A fost crunt, nu vreau să-mi mai aduc aminte. Am auzit şi când a venit, şi când a bubuit. Prima dată am fugit. Mi-era frică şi să ies, şi să stau. Norocul meu că nu aveam copilul în casă. Eu, soţul şi bunicul eram în casă. Stăteam pe telefon şi aşteptam Ro-Alert. Iar când a venit mesajul era prea târziu, era în curte", a spus o femeie care locuieşte în casa peste care a căzut drona.

Drona rusească căzută sâmbătă dimineaţă într-o gospodărie din municipiul Galaţi a fost detonată în jurul orei 14,20, într-o zonă de siguranţă de lângă lacul Brateş, fiind oprită circulaţia autovehiculelor pe drumul naţional DN 26, situat în apropiere, timp de 15 minute înainte de detonarea controlată efectuată de către autorităţi.

"Detonarea controlată a încărcăturii a fost realizată în condiţii de siguranţă, fără a fi înregistrate incidente. Măsurile de protecţie au fost ridicate, inclusiv măsurile privind restricţionarea traficului rutier, iar persoanele evacuate revin la locuinţe, cu excepţia celor aflate în proximitatea locului unde dispozitivul s-a prăbuşit, pentru continuarea cercetării la faţa locului", au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi.

În total, au fost evacuate 535 de persoane. Sâmbătă, începând cu orele după-amiezii, oamenii au revenit la casele lor.