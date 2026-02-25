Trump le-a spus judecătorilor Curții Supreme prezenți la discursul său SOTU că au luat o „decizie nefericită” pe tarife

Foto: Profimedia Images

Preşedintele american, Donald Trump, a apreciat, miercuri, ca fiind „nefericită”, recenta decizie a Curţii Supreme de anulare a tarifelor sale. Liderul de la Casa Albă a făcut declarația chiar în prezenţa unora dintre judecătorii care au pronunţat hotărârea istorică.

„În urmă cu doar patru zile, o decizie nefericită a fost pronunţată de Curtea Supremă a Statelor Unite (...) O decizie foarte nefericită", a declarat preşedintele american în timpul discursului său privind Starea Uniunii în faţa Congresului, la care asistau patru magistraţi ai Curţii, dintre care trei au considerat că nu are puterea de a introduce aceste taxe vamale.

Tonul preşedintelui a fost vizibil mai măsurat decât în orele care au urmat deciziei.

El a acuzat atunci Curtea că a cedat „influenţelor străine”, numindu-i pe judecătorii care s-au pronunţat împotriva tarifelor sale „idioţi” şi„pudeli” în slujba „stângii radicale”.

Donald Trump a reinstituit deja o nouă suprataxă de 10% pentru mărfurile care intră în Statele Unite. Aceasta va expira după 150 de zile, cu excepţia cazului în care un vot în Congres le va face să fie permanente.

În opinia sa, alternativele care îi rămân pentru a impune taxe vamale sunt „un pic mai complexe, dar probabil mai bune” şi nu necesită aprobarea Congresului.

El şi-a reafirmat speranţa ca veniturile din aceste tarife la bunurile importate să înlocuiască impozitul pe venit.