Donald Trump va susține discursul său despre Starea Uniunii într-un moment tensionat al președinției sale

Vă mulțumesc tuturor, e o mare onoare, domnule președinte al Camerei, domnule vicepreședinte Vance, Primă Doamnă a Statelor Unite, A Doua Doamnă A Statelor Unite (Usha Vance – n. red.), stimați membri ai Congresului și dragi americani.

Țara noastră s-a întors. Mai mare, mai bună, mai bogată și mai puternică decât niciodată.

Peste mai puțin de cinci luni, țara noastră va sărbători un moment grozav – 250 de ani de la independența glorioasă a Statelor Unite. Pe 4 iulie vom marca două secole și jumătate de libertate și triumf, progres și libertate în cea mai incredibilă și excepțională țară care a existat vreodată pe fața Pământului și încă n-ați văzut nimic.

Vom fi mai bine și mai bine și mai bine, aceasta e epoca de aur a Americii.

Când am vorbit ultima oară în această cameră, acum 12 luni, moșteneam o țară în declin, o economie stagnantă, inflație record, granițe deschise, infracționalitate uriașă și războaie și haos în toată lumea.

În seara asta pot spune că am reușit o transformare cum n-a mai văzut nimeni și un moment de cotitură pentru secole.

Astăzi, frontierele noastre sunt sigure, spiritul nostru este restaurat, inflația se prăbușește, economia duduie mai mult ca niciodată, dușmanii noștri sunt temători, iar America este respectată poate mai mult ca niciodată.