Donald Trump va susține discursul său despre Starea Uniunii într-un moment tensionat al președinției sale

Trump își începe discursulPublicat acum 4 minute
Vă mulțumesc tuturor, e o mare onoare, domnule președinte al Camerei, domnule vicepreședinte Vance, Primă Doamnă a Statelor Unite, A Doua Doamnă A Statelor Unite (Usha Vance – n. red.), stimați membri ai Congresului și dragi americani.
Țara noastră s-a întors. Mai mare, mai bună, mai bogată și mai puternică decât niciodată.
Peste mai puțin de cinci luni, țara noastră va sărbători un moment grozav – 250 de ani de la independența glorioasă a Statelor Unite. Pe 4 iulie vom marca două secole și jumătate de libertate și triumf, progres și libertate în cea mai incredibilă și excepțională țară care a existat vreodată pe fața Pământului și încă n-ați văzut nimic.
Vom fi mai bine și mai bine și mai bine, aceasta e epoca de aur a Americii.
Când am vorbit ultima oară în această cameră, acum 12 luni, moșteneam o țară în declin, o economie stagnantă, inflație record, granițe deschise, infracționalitate uriașă și războaie și haos în toată lumea.
În seara asta pot spune că am reușit o transformare cum n-a mai văzut nimeni și un moment de cotitură pentru secole.
Astăzi, frontierele noastre sunt sigure, spiritul nostru este restaurat, inflația se prăbușește, economia duduie mai mult ca niciodată, dușmanii noștri sunt temători, iar America este respectată poate mai mult ca niciodată.
Donald Trump a ajuns în sala ședinței comune a camerelor Congresului SUAPublicat acum 10 minute
Liderul de la Casa Albă tocmai a ajuns la Congres și strânge mâinile parlamentarilor și invitaților.
Al doilea discurs despre Starea Uniunii din mandatul Trump 2.0Publicat acum 18 minute
Președintele SUA, Donald Trump, susține, miecuri noapte, în Congres, tradiționalul discurs privind Starea Uniunii într-un moment tensionat pentru președinția sa, în care cota sa de aprobare este în scădere, neliniștea crește cu privire la Iran, americanii au de luptat cu costul vieții, iar alegerile intermediare din noiembrie se apropie, scrie Reuters, citat de Agerpres.
Discursul televizat în prime-time, programat să înceapă la ora locală 21:00 (miercuri, ora 4:00, ora României) în fața Congresului, al doilea discurs în cele 13 luni de la revenirea sa la Casa Albă, îi oferă lui Trump o șansă de a-i convinge pe alegători să-i mențină pe republicani la putere la scrutinul din noiembrie, dar are loc într-un moment în care președintele se confruntă cu puternice turbulențe politice atât în țară, cât și în străinătate.
Trump își susține tradiționalul discurs după câteva zile agitate pentru administrația sa, în care au venit să complice situația o decizie a Curții Supreme ce invalidează regimul său tarifar global, precum și noi date care arată că economia a încetinit mai mult decât era de așteptat, în timp ce inflația a accelerat.
Departamentul Homeland Security este cvasi-blocat din cauza unei dispute dintre republicanii și democrații din Congres cu privire la tacticile agresive ale administrației în privința imigrației, după ce doi cetățeni americani au fost împușcați mortal de forțe de ordine la Minneapolis. În același timp, Trump încearcă să închidă capitolul scandalului creat în jurul publicării de către guvern a dosarelor legate de infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.
Liderul de la Casa Albă, care râvnește în mod deschis la Premiul Nobel pentru Pace și și-a înființat propriul „Consiliu pentru Pace”, pare să se apropie de un conflict militar cu Iranul din cauza programului nuclear al acestuia, deplasând nave de război în Orientul Mijlociu și dezvoltând planuri ce ar putea include o schimbare de guvern, potrivit unor oficiali americani.