NYT: Iranul lucrează la situri de rachete și instalații nucleare, arată imaginile din satelit

Specialiștii avertizează însă că amploarea completă a reparațiilor rămâne dificil de evaluat, deoarece imaginile din satelit oferă doar o perspectivă asupra suprafeței. sursa foto: Getty

Iranul pare să fi reparat rapid mai multe instalații de rachete balistice avariate în urma atacurilor israeliene și americane de anul trecut, însă lucrările la principalele sale situri nucleare avansează mult mai lent, potrivit unei analize a imaginilor din satelit realizate de The New York Times.

Ritmul inegal al reconstrucției oferă indicii despre prioritățile militare ale Teheranului, în contextul în care Statele Unite își consolidează prezența militară în regiune, iar președintele Donald Trump ia în calcul noi acțiuni militare. În cazul unui atac american, Iranul ar putea riposta cel mai probabil cu rachete balistice împotriva Israelului și a intereselor americane din zonă.

Statele Unite și Iranul urmau să se întâlnească vineri în Oman pentru a încerca să evite un nou conflict. Detaliile discuțiilor nu erau clare, însă programul nuclear iranian ar urma să fie un subiect central.

Experți care monitorizează îndeaproape programele nucleare și de rachete ale Iranului au confirmat concluziile analizei, care a examinat aproximativ douăzeci de locații lovite în timpul conflictului de 12 zile din iunie anul trecut. Potrivit The Times, la mai mult de jumătate dintre acestea au fost identificate lucrări de construcție.

Specialiștii avertizează însă că amploarea completă a reparațiilor rămâne dificil de evaluat, deoarece imaginile din satelit oferă doar o perspectivă asupra suprafeței.

Datele analizate sugerează că la mai multe facilități de rachete lucrările au început la scurt timp după atacuri, ceea ce indică faptul că Iranul a făcut din producția de rachete o prioritate pe termen scurt.

„Amenințarea Israelului și a bazelor și aliaților americani din regiune cu atacuri cu rachete este una dintre puținele opțiuni ale Iranului pentru a descuraja noi lovituri asupra instalațiilor sale nucleare”, a scris John P. Caves III, consultant al Centrului pentru Studiul Armelor de Distrugere în Masă din cadrul Universității Naționale de Apărare din Washington.

În schimb, imaginile cu principalele situri nucleare avariate indică doar reparații parțiale și lucrări de fortificare, care s-au intensificat abia în ultimele luni.

Oficiali occidentali și israelieni spun că există puține semne că Iranul ar fi făcut progrese semnificative în refacerea capacității de îmbogățire a combustibilului nuclear sau de fabricare a unui focos nuclear.

Refacerea arsenalului de rachete

Imaginile analizate arată că în ultimele luni s-au efectuat lucrări la cel puțin o duzină de facilități de rachete, inclusiv la unități de producție. Evaluările serviciilor de informații indică faptul că Iranul și-a refăcut în mare parte programul de rachete balistice după atacurile din iunie.

„Accentul pus pe reconstruirea programului de rachete contrastează cu situația programului nuclear”, a declarat Sam Lair, cercetător la James Martin Center for Nonproliferation Studies.

El a precizat că instalația de testare a rachetelor de la Shahroud pare să fi fost reconstruită deosebit de rapid și că ar fi devenit operațională din nou la câteva luni după lovituri. Când a nins luna trecută, drumurile din incintă au fost curățate rapid, iar zăpada de pe acoperișuri s-a topit, semn că situl este activ.

„Shahroud este cea mai mare și mai nouă fabrică a lor pentru rachete cu combustibil solid. Așa că este logic că a primit toată atenția”, a spus el.

Reconstrucție nucleară limitată

Strategia Națională de Securitate a Casei Albe, publicată în noiembrie, afirmă că loviturile au „degradat semnificativ programul nuclear al Iranului”.

Experții spun că, în ciuda unor lucrări vizibile, cele trei mari instalații de îmbogățire – Isfahan, Natanz și Fordo – par în continuare nefuncționale.

Din decembrie, Iranul a montat acoperișuri la două dintre facilități, ceea ce face dificilă evaluarea lucrărilor din interior. Specialiștii cred că această măsură ar putea avea rolul de a proteja eventuale activități de privirile sateliților.

La complexul nuclear Natanz, situat la aproximativ 225 de kilometri sud de Teheran, o clădire avariată – identificată drept instalație pilot de îmbogățire a combustibilului – a fost acoperită ulterior cu o structură albă.

La Isfahan, loviturile au distrus mai multe clădiri de la suprafață, inclusiv facilități de conversie a uraniului. Imagini din decembrie arată clădirile distruse acoperite ulterior cu un acoperiș.

În apropiere de Isfahan, au fost instalate bariere noi la intrarea într-un complex de tuneluri montane, despre care unii experți cred că ar putea găzdui o instalație secretă de îmbogățire. La un alt sit subteran, cunoscut sub numele de Pickaxe Mountain, au fost consolidate intrările în tuneluri.

Joseph Rodgers, expert în cadrul Center for Strategic and International Studies, a declarat că, până de curând, activitatea din jurul siturilor nucleare părea concentrată în principal pe evaluarea pagubelor și stabilizare – curățarea resturilor și umplerea craterelor.

„Nu am văzut eforturi intense de recuperare pentru a scoate echipamentele din aceste facilități”, a spus el, adăugând că o campanie internă a autorităților iraniene împotriva presupuselor rețele de spionaj a afectat și programul nuclear.

Rodgers a avertizat însă că Iranul deține încă un stoc de uraniu îmbogățit – material care se apropie cel mai mult de nivelul necesar pentru arme nucleare. Informațiile americane și israeliene sugerează că uraniul îngropat la cele trei situri lovite în iunie ar fi rămas la locul său.

Institutul pentru Știință și Securitate Internațională a raportat recent o intensificare a activității la Isfahan, inclusiv acoperirea intrărilor în tuneluri cu pământ proaspăt.

David Albright, președintele institutului, a declarat că acumularea de pământ ar putea indica „anticiparea unui atac, ceea ce ar însemna că acolo există ceva valoros”, posibil uraniu îmbogățit.

„Nu este clar ce face Iranul. Dar acest lucru crește suspiciunile că își reconstituie un program pentru a putea construi arme nucleare”, a spus el. „Nu credem că este vorba de ceva urgent sau iminent”.

O altă evoluție semnificativă este vizibilă la complexul militar Parchin, la sud-est de Teheran, unde Iranul a testat explozibili de mare putere care pot fi utilizați ca declanșatori pentru focoase nucleare. Imagini recente arată construirea unei camere cilindrice mari, de aproximativ 45 de metri lungime.

Deși situl nu a fost lovit în iunie, el fusese vizat de Israel în 2024 și a fost ulterior fortificat, inclusiv cu artilerie antiaeriană.

„Deși scopul noii facilități nu poate fi determinat doar din imagini, construcția indică importanța sa strategică”, se arată în raportul institutului.