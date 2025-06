Peștera din România considerată unul dintre cele mai mari mistere ale naturii. 33 de specii unice au trăit în beznă 5,5 milioane de ani

Peștera Movile din România este considerată unul dintre cele mai remarcabile și izolate ecosisteme de pe planetă. Timp de 5,5 milioane de ani nu s-a știut nimic de existența acestui loc. Peștera a fost descoperită în 1986 de către mai mulți muncitori, iar de atunci oamenii de știință încă sunt fascinați de creaturile bizare care reușesc să supraviețuiască într-un mediu atât de ostil, scrie Daily Galaxy.

Condițiile din interiorul Peșterii Movile sunt la fel de extreme pe cât sunt de unice. Aerul conține doar jumătate din cantitatea obișnuită de oxigen și este bogat în dioxid de carbon și hidrogen sulfurat, ceea ce face supraviețuirea extrem de dificilă.

Timp de milioane de ani, peștera a fost complet lipsită de lumină.

Oamenii de știință au descoperit că în peșteră au supraviețuit 48 de specii, dintre care 33 sunt complet unice pentru acest ecosistem izolat. Au fost găsite, astfel diferite tipuri de păianjeni, scorpioni de apă, pseudoscorpioni, miriapozi, lipitori și izopode. Majoritatea acestor vietăți s-au adaptat întunericului, dezvoltând trăsături care le permit să supraviețuiască în acest mediu ostil.

Romanian Movile Cave with living organisms



The Movile Cave was discovered in 1986 and has been home to a dozen unique life forms for more than 5 "million" years.



The cave is currently closed to the public and access is only possible with a special permit.



The air here contains… pic.twitter.com/BJYy5yOnOE