Elon Musk spune că, peste 10-20 de ani, munca va fi opțională, iar banii vor deveni irelevanți datorită AI și roboticii

Elon Musk, CEO-ul Tesla FOTO: Getty Images

CEO-ul Tesla a declarat la recentul Forum de Investiții SUA–Arabia Saudită de la Washington că, în următorii 10–20 de ani, munca va fi opțională, comparând decizia de a avea un loc de muncă cu întreținerea din pasiune a unei grădini de legume.

„Predicția mea este că munca va fi opțională. Va fi ca practicarea unui sport sau ca un joc video sau ceva de genul acesta”, a spus Musk. „Dacă vrei să muncești, e la fel cum poți merge la magazin să cumperi legume sau poți să le cultivi în curtea ta. Este mult mai greu să cultivi legume în curtea ta, iar unii oameni încă fac asta pentru că le place să cultive legume”, a spus Musk, citat de Fortune.

Potrivit lui Musk, viitorul muncii opționale va fi rezultatul milioanelor de roboți din forța de muncă, capabili să declanșeze un val de productivitate sporită. Magnatul, a cărui avere este estimată la aproximativ 681 de miliarde de dolari, a făcut recent eforturi pentru a extinde Tesla dincolo de simplele vehicule electrice, lucrând la consolidarea intereselor sale de afaceri extinse într-o viziune mai amplă asupra unui viitor alimentat de AI și roboți. Aceasta include obiectivul său ca 80% din valoarea Tesla să provină din roboții Optimus, în ciuda întârzierilor continue de producție pentru roboții umanoizi.

Aceste progrese în automatizare vor avea și alte beneficii, potrivit lui Musk. Într-un episod al podcastului Moonshots with Peter Diamandis de la începutul acestei luni, CEO-ul Tesla a prezis că roboții săi vor depăși numeric chirurgii umani în decurs de un deceniu. Aceste progrese în îngrijirea medicală vor depăși calitatea serviciilor de care beneficiază președintele, a spus el.

În viitorul imaginat de Musk, oamenii ar avea nevoie de o astfel de îngrijire medicală excepțională pentru perioade mai lungi. El i-a spus lui Diamandis că depășirea problemei duratei limitate a vieții este o chestiune de programare, iar accesul la nemurire se află la îndemâna oamenilor datorită AI.

„Ești preprogramat să mori. Iar dacă schimbi programul, vei trăi mai mult”, a spus Musk.

Abordarea dificultăților de creștere ale unui viitor automatizat

Pentru mulți alții, ideea unui viitor automatizat este mai puțin luminoasă, mai ales în contextul îngrijorărilor și al dovezilor că AI înlocuiește locuri de muncă de nivel de începător, ceea ce ar putea contribui la dificultățile generației Z pe piața muncii și la stagnarea creșterii veniturilor - mai degrabă un coșmar decât un vis utopic.

Însă, în viitorul automatizat și cu muncă voluntară al lui Musk, banii nu vor mai fi o problemă, a spus el. Musk se inspiră din seria de romane science-fiction „Culture” a lui Iain M. Banks, în care autorul, care se autodefinește socialist, imaginează o lume populată de entități AI superinteligente și fără locuri de muncă tradiționale.

„În acele cărți, banii nu există. E oarecum interesant”, a spus Musk. „Și presupunerea mea este că, dacă mergi suficient de departe - presupunând că există o îmbunătățire continuă a AI și a roboticii, ceea ce pare probabil - banii vor înceta să mai fie relevanți”.

La Viva Technology 2024, Musk a sugerat că un „venit universal ridicat” ar susține o lume în care munca nu mai este necesară, deși nu a oferit detalii despre modul în care ar funcționa acest sistem. Raționamentul său este similar cu cel al CEO-ului OpenAI, Sam Altman, care a susținut venitul de bază universal, adică plăți regulate acordate necondiționat indivizilor, de obicei de către guvern.

„Nu ar exista lipsă de bunuri sau servicii”, a spus Musk la conferința de anul trecut.

Este posibilă viziunea lui Musk despre munca opțională?

Crearea lumii descrise de Musk va fi o provocare, potrivit economiștilor. În primul rând, există întrebarea dacă tehnologia necesară pentru automatizarea locurilor de muncă va fi accesibilă și la prețuri abordabile în următoarele câteva decenii. Deși costul AI este în scădere, robotica rămâne încăpățânat de scumpă, ceea ce face mai dificilă extinderea la scară largă, potrivit Ioanei Marinescu, economist și profesor asociat de politici publice la Universitatea din Pennsylvania, care, împreună cu colegul ei Konrad Kording, a publicat anul trecut un studiu de lucru la Brookings Institution. De exemplu, platforma de gestionare a cheltuielilor AI Ramp a menționat în aprilie 2025 că firmele plătesc acum 2,50 dolari pentru 1 milion de tokeni — unitatea fundamentală pentru alimentarea AI — comparativ cu 10 dolari cu un an înainte.

„Facem mașini de mult timp, încă de la revoluția industrială, la scară largă”, a declarat Marinescu pentru Fortune. „Știm din economie că pentru acest tip de activități, ajungi adesea la randamente descrescătoare, deoarece devine din ce în ce mai greu să faci progrese într-o linie tehnologică la care lucrezi, în acest caz, de câteva secole”.

AI progresează rapid, a spus ea. Modelele lingvistice mari pot fi aplicate într-o multitudine de cariere de tip white-collar, în timp ce mașinile fizice, necesare pentru munca automatizată, nu sunt doar mai scumpe, ci și foarte specializate, ceea ce contribuie la încetinirea implementării lor la locul de muncă.

Marinescu este de acord cu viziunea lui Musk privind automatizarea completă ca viitor al muncii, dar este sceptică în privința calendarului său - nu doar din cauza limitărilor roboticii, ci și pentru că adoptarea AI la locul de muncă nu este încă atât de rapidă pe cât se anticipa, în ciuda concedierilor recente din sectorul tehnologic.

Mai este și problema a ceea ce vor însemna aceste schimbări radicale ale muncii pentru milioanele - sau poate miliardele - de oameni fără locuri de muncă. Chiar și cu o nevoie recunoscută pentru un venit de bază universal, găsirea voinței politice pentru a-l implementa este o problemă diferită, a spus Samuel Solomon, profesor asistent de economie a muncii la Universitatea Temple. El a declarat pentru Fortune că structura politică care va susține forța de muncă transformată va fi la fel de importantă ca cea tehnologică.

„AI a creat deja foarte multă bogăție și va continua să o facă”, a spus Solomon. „Dar cred că o întrebare-cheie este: va fi acest proces incluziv? Va crea prosperitate incluzivă? Va crea creștere incluzivă? Vor beneficia toți?”

Sistemele actuale par să fi lărgit prăpastia dintre cei care au și cei care nu au în timpul acestei revoluții industriale AI, începând cu pachetul salarial de 1 trilion de dolari al lui Musk. O bulă AI în expansiune a scos, de asemenea, la iveală diferențele de clasă, așteptările de câștig fiind revizuite în sus pentru „Magnificent Seven” datorită boomului AI, în timp ce așteptările pentru restul S&P 493 sunt revizuite în jos, potrivit economistului-șef al Apollo Global Management, Torsten Slok. Acest lucru sugerează că, în prezent:

„Cheltuielile americanilor înstăriți, determinate de portofoliile lor bursiere în creștere, reprezintă cel mai important motor al creșterii”, a scris Slok într-o postare pe blog.

Schimbări existențiale generate de AI

A rezolva logistica complicată a unei lumi în care munca este opțională este un lucru. A stabili dacă aceasta este cu adevărat o lume pe care oamenii și-o doresc este altceva.

„Dacă valoarea economică a muncii scade atât de mult încât munca pur și simplu nu mai este foarte utilă, va trebui să regândim modul în care este structurată societatea noastră”, a declarat Anton Korinek, profesor și director academic al inițiativei Economics of Transformative AI de la Universitatea din Virginia, pentru Fortune.

Korinek a menționat cercetări precum studiul de referință al Universității Harvard din 1938, care a constatat că oamenii își extrag satisfacția din relații semnificative. Majoritatea acestor relații provin în prezent din muncă, a spus el. În viitorul imaginat de Musk, generațiile viitoare vor trebui să schimbe paradigma modului în care stabilesc relații semnificative.

Musk și-a oferit propria perspectivă asupra viitorului existențial al oamenilor la Viva Technology în 2024.

„Întrebarea va fi, de fapt, una legată de sens: dacă roboții și computerul pot face totul mai bine decât tine, mai are viața ta un sens?”, a spus el. „Cred că există totuși un rol pentru oameni în acest context, acela că noi am putea oferi sens AI-ului”.