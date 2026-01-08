Horoscop chinezesc 2026. Ce aduce anul Calului de Foc pentru fiecare zodie

Este Anul Calului de Foc în Horoscopul chinezesc 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Horoscopul chinezesc 2026 aduce un an intens, dominat de energie, mișcare și transformare. Anul Calului de Foc vine cu provocări, dar și cu oportunități importante pentru toate semnele zodiacului chinezesc, punând accent pe adaptabilitate, curaj și echilibru interior.

Ce semnificație are Calul de Foc, care guvernează anul 2026 în horoscopul chinezesc

Anul Calului de Foc este caracterizat de o energie rapidă, pasională și uneori imprevizibilă. Calul simbolizează acțiunea, libertatea și dorința de progres, iar elementul Foc amplifică intensitatea emoțiilor și a evenimentelor.

Această combinație aduce un ritm alert, schimbări bruște și necesitatea de a ieși din zona de confort, dar oferă și șanse reale de evoluție personală pentru cei care știu să-și gestioneze energia.

Horoscop chinezesc 2026 pentru fiecare zodie

Șobolan

Anul Calului se află în opoziție directă cu Șobolanul în ciclul zodiacal, ceea ce face ca 2026 să fie un an perceput ca o luptă împotriva curentului. Apar provocări și turbulențe, dar acestea aduc lecții valoroase despre reziliență. Chiar și în confruntarea directă cu Tai Sui, ingeniozitatea și adaptabilitatea Șobolanului rămân puncte forte, iar cu răbdare și strategie pot apărea oportunități și momente favorabile, potrivit ChineseNewYear.

Bivol

Energia rapidă și fierbinte a Calului contrastează cu natura calmă și stabilă a Bivolului. Diferența de ritm aduce teste, dar și impulsul de a ieși din zona de confort. Influența unor stele precum Prăbușirea Cataclismică și Adversitatea Cerească poate crea perturbări, însă elementul Pământ al Bivolului oferă stabilitate în fața Focului. Fermitatea combinată cu flexibilitatea poate aduce creștere chiar și în perioadele dificile.

Tigru

Anul Calului aduce pentru Tigri atât entuziasm, cât și obstacole. Energia schimbătoare îi împinge spre evoluție, dar pot apărea răsturnări neașteptate de situație. Deși anumite stele activează provocări, curajul nativ ajută la depășirea lor. Adaptabilitatea și atenția sporesc șansele unor reușite semnificative.

Iepure

Pentru Iepuri, anul Calului de Foc aduce o ciocnire de tip „breaking clash” cu Tai Sui. Influența nu este extrem de dramatică, dar poate genera obstacole mici și persistente, care pun răbdarea la încercare. Stelele favorabile precum Floarea Piersicului și Bucuria Cerească aduc romantism și evenimente plăcute, ajutând la echilibrarea dificultăților.

Dragon

Anul 2026 oferă Dragonilor un parcurs mixt, dar promițător. Stele nefavorabile precum Câinele Ceresc și Oaspetele Doliului pot crea provocări, însă există numeroase ocazii de creștere. Stabilitatea, adaptabilitatea și carisma naturală ajută la transformarea obstacolelor în pași spre progres, făcând din acest an unul al rezistenței și al recompenselor ascunse.

Șarpe

Pentru Șerpi, 2026 aduce sentimentul unei eliberări după un an dificil. Obstacolele se risipesc, iar instinctele devin mai ascuțite. Energia de Foc a Calului amplifică înțelepciunea nativă, creând un ciclu de avânt. Steaua Soluției Cerești indică un parcurs mai lin, cu șanse de recunoaștere și reușite mult așteptate.

Cal

Bine ați venit în Ben Ming Nian! 2026 este anul vostru zodiacal, iar energiile Calului se dublează. Acest lucru aduce maxime intense, dar și momente care pot testa răbdarea. Influența Ben Ming Nian face ca multe tensiuni să fie interioare. Calmarea firii impulsive ajută la transformarea acestei energii puternice în progres real.

Capră

Sub influența Calului de Foc, anul 2026 este plin de oportunități și surprize pentru Capre. Steaua Solară favorabilă deschide uși în carieră, relații și finanțe, chiar dacă apar și provocări izolate. Fiind într-o armonie perfectă cu Tai Sui, Caprele beneficiază de susținători influenți și aliați valoroși.

Maimuță

Anul Calului aduce un ritm alert pentru Maimuțe. Ciocnirea foc–metal în cercul Tiangan Dizhi creează scântei și șanse noi. Steaua Doliului Terestru poate provoca fluctuații emoționale sau mici neplăceri, dar majoritatea problemelor se rezolvă favorabil. Reziliența transformă dificultățile în experiențe utile.

Cocoș

Pentru Cocoși, 2026 este despre adaptare și inovație. Ciocnirea cu Calul în ciclul Tiangan Dizhi scoate nativii din zona de confort. Pot exista perioade de efort intens cu rezultate mai lente, însă steaua Phoenixul Roșu aduce armonie în relații. Anul ajută la consolidarea forței interioare și a încrederii.

Câine

Anul Calului aduce Câinilor determinare și dorință de acțiune. Energia de Foc stimulează progresul vizibil prin efort constant. Deși există tensiuni cauzate de ciocnirea ramurilor pământești, prezența stelelor favorabile scoate în evidență reziliența și capacitatea de a merge mai departe.

Mistreț

Pentru Mistreți, anul Calului este un amestec de provocări și recompense. Poziția de ciocnire aduce obstacole firești, dar natura calmă ajută la depășirea lor. Modelele Qimen Dunjia indică uși care se deschid și se închid, iar stele precum Pierdere Minoră și Origine Primară testează răbdarea. Totuși, palatul norocului rămâne favorabil pentru iubire și creștere financiară.

Anul Nou chinezesc începe pe 17 februarie 2026

Anul Calului de Foc debutează oficial marți, pe 17 februarie 2026, moment care marchează schimbarea energiilor pentru toate zodiile din horoscopul chinezesc. De la această dată, influențele anului 2026 se manifestă pe deplin, conturând un an intens, dinamic și plin de lecții importante.

Festivitățile dedicate Anului Nou Lunar se încheie tradițional cu Festivalul Lampioanelor, care are loc pe 3 martie 2026.

Sărbătorile de Anul Nou Chinezesc se întind pe o perioadă de până la 16 zile. Totuși, doar primele 7 zile sunt considerate zile oficiale de vacanță. În 2026, perioada de sărbătoare legală este cuprinsă între 17 februarie și 23 februarie.

Anul Nou Chinezesc marchează trecerea de la o zodie la alta în zodiacul chinezesc. Astfel, 2026 este Anul Calului, în timp ce 2025 a fost guvernat de Șarpe.

Calul aduce o energie dinamică, orientată spre acțiune, schimbare și libertate, influențând toate zodiile pe parcursul acestui ciclu astrologic.

Cum afli ce zodie ai în horoscopul chinezesc

Zodia din horoscopul chinezesc se stabilește în funcție de anul nașterii, dar este foarte important de știut data exactă a Anului Nou Chinezesc din acel an.



Fiecare an este asociat cu una dintre cele 12 zodii chinezești: Șobolan, Bivol, Tigru, Iepure, Dragon, Șarpe, Cal, Capră, Maimuță, Cocoș, Câine, Mistreț.



Important de știut: Anul Nou Chinezesc nu începe la 1 ianuarie, ci între 21 ianuarie și 20 februarie, în funcție de an. Dacă te-ai născut după Anul Nou Chinezesc din anul respectiv, zodia ta este cea asociată acelui an. Dacă te-ai născut înainte de Anul Nou Chinezesc, aparții, de fapt, zodiei anului precedent.



Anii corespunzători fiecărei zodii din horoscopul chinezesc

Iată anii corespunzători fiecărei zodii din horoscopul chinezesc, pentru generațiile recente și apropiate.

Șobolan - 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Bivol - 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tigru - 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Iepure - 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Dragon - 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Șarpe - 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Cal - 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Capră - 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Maimuță - 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Cocoș - 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Câine - 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Mistreț - 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031