Tânărul care a lovit un livrator din Bangladesh, obligat de Instanță să ia tratament medical

Tânărul care a lovit un livrator din Bangladesh, obligat de Instanță să ia tratament medical FOTO: Inquam Photos /Octav Ganea

Tânărul care a lovit un livrator din Bangladesh pe o stradă din Capitală a fost obligat de judecători să urmeze un tratament medical "până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol", potrivit Agerpres.

Instanța a constatat astfel, că tânărul care a fost agresiv cu lucrătorul asiatic reprezintă în continuare un pericol public. Cosmin Tudoran a fost trimis în judecată, săptămâna trecută, în stare de arest la domiciliu, pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire şi utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

"Admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. În temeiul art. 246 alin. (8) C.proc.pen. rap. la art. 109 alin. (1) C.pen., dispune obligarea provizorie la tratament medical a inculpatului Tudoran Cosmin, până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. Executorie", se arată în decizia instanţei.

Pe 26 august, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în Bucureşti, din motive rasiale şi xenofobe, Cosmin Tudoran a lovit cu pumnul un livrator originar din Bangladesh. Victima a avut nevoie de 1-2 zile de îngrijiri medicale.

Cosmin Tudoran s-a filmat în timp ce l-a lovit pe livratorul din Bangladesh, pe care l-a numit "invadator" şi căruia i-a cerut să plece din România.

A două acuzaţie se referă la faptul că, la data de 14.06.2025, în calitate de administrator al unui cont creat pe o platformă de socializare, Cosmin Tudoran a distribuit un colaj video, nerestricţionat vizualizării, în conţinutul căruia a intercalat în două rânduri simbolul Mişcării Legionare, precum şi o imagine care îl înfăţişează pe Adolf Hitler alături de alte două persoane, în timp ce aceştia se aflau în faţa a două drapele care redau svastica nazistă.