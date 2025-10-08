Tânărul care a lovit un livrator din Bangladesh, trimis în judecată. Cosmin Tudoran este acuzat de violență și promovarea simbolurilor

Cosmin Tudoran, tânărul care a lovit un livrator din Bangladesh pe o stradă din Capitală, pe motiv că este un „invadator”, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Acesta se află în prezent în arest la domiciliu, informează Agrepres.

Potrivit unui comunicat al Parchetului, Cosmin Tudoran este acuzat de două infracțiuni grave: lovire sau alte violențe și utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Anchetatorii susțin că, la data de 26 august 2025, în jurul orei 22:30, în Sectorul 2 din București, tânărul ar fi agresat un livrator originar din Bangladesh, pe care l-ar fi lovit cu pumnul în zona feței, pe fondul unor motive rasiale și xenofobe. Victima a avut nevoie de una până la două zile de îngrijiri medicale.

Totodată, în 14 iunie 2025, în calitate de administrator al unui cont de pe o platformă de socializare, Cosmin Tudoran ar fi distribuit un colaj video în care apăreau de două ori simbolurile Mișcării Legionare, dar și o imagine cu Adolf Hitler, aflat în fața unor drapele care redau svastica nazistă.

Incidentul care a stârnit un val de reacții în spațiul public a avut loc în momentul în care Cosmin Tudoran s-a filmat în timp ce îl lovea pe livrator, numindu-l „invadator” și cerându-i să plece din România.

La scurt timp, tânărul a fost imobilizat de Andrei Jianu, un polițist aflat în timpul liber, care a intervenit prompt. În momentul reținerii, Cosmin Tudoran l-a întrebat: „Pot s-o sun pe mama? Am dreptul la un apel?”, iar răspunsul agentului „Eu sunt poliția” a devenit viral pe rețelele sociale.

Dosarul a fost trimis spre judecare, iar instanța urmează să stabilească data primului termen.