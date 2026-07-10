Kim Jong Un a ordonat extinderea arsenalului nuclear și accelerarea producției de armament strategic al Coreei de Nord

1 minut de citit Publicat la 08:27 10 Iul 2026 Modificat la 08:27 10 Iul 2026

Kim a declarat că securitatea și „adevărata pace” a Coreei de Nord pot fi garantate doar prin construirea unei armate puternice. sursa foto: Hepta

Coreea de Nord a decis măsuri pentru a-și consolida forțele nucleare „cantitativ și calitativ”, în timp ce liderul Kim Jong Un a cerut modernizarea armatei sale, a relatat vineri presa de stat KCNA, citată de Reuters.

Măsurile și remarcile lui Kim au venit joi, în timpul unei reuniuni extinse a Comisiei Militare Centrale a Partidului Muncitorilor, aflat la guvernare, a declarat KCNA.

Kim a declarat că securitatea și „adevărata pace” a Coreei de Nord pot fi garantate doar prin construirea unei armate puternice, capabile să controleze toate amenințările, potrivit raportului.

Reuniunea a stabilit planuri pentru reînnoirea infrastructurii tehnice a sistemelor de luptă, extinderea și consolidarea forțelor nucleare și standardizarea, specializarea și modernizarea bazelor militare, a declarat KCNA. De asemenea, s-a discutat extinderea rolului Biroului General de Recunoaștere, agenția de informații militare a Coreei de Nord, pentru a-i îmbunătăți capacitățile de recunoaștere și colectare de informații, se adaugă în raport.

KCNA a declarat că întâlnirea a abordat construirea de baze navale moderne și modernizarea capacității șantierelor navale, reflectând ceea ce a numit o schimbare majoră în statutul și rolul marinei.

În luna iunie, Kim Jong Un a supravegheat testarea unor noi sisteme de artilerie şi rachete destinate să întărească capacitatea de atac la graniţa de sud a ţării. Testele au avut loc în cadrul unor exerciţii desfăşurate cu ocazia marcării a 76 de ani de la începerea războiului coreean (1950-1953).

Kim Jong Un a afirmat că testele, realizate într-un loc al cărui nume nu a fost comunicat, au demonstrat progresele tehnologice obţinute pentru a modifica poziţia de tragere la "graniţa de sud", referindu-se la graniţa intercoreeană şi pentru a dezvolta arme automate de mare distanţă şi ultraprecise.