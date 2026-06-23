Kim Jong Un vrea întărirea armatei și acuză SUA și Coreea de Sud că împing regiunea în „pragul unui război nuclear”

Liderul nord-coreean a condamnat demersurile „din ce în ce mai flagrante” ale SUA şi Coreei de Sud de a-şi moderniza armatele / FOTO: CNN

Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a angajat să întărească capacităţile de apărare ale ţării pe care o conduce, afirmând că eforturile de modernizare militară ale Coreei de Sud şi ale Statelor Unite împing regiunea „în pragul unui război nuclear”, a relatat marţi agenţia oficială KCNA, transmite AFP, citată de Agerpres.

Încheind o reuniune de trei zile a Partidului Muncitorilor din Coreea, Kim Jong Un „a reafirmat, într-un discurs, poziţia politică neclintită” a Phenianului de a-şi dezvolta mai rapid capacităţile de apărare naţională, a indicat agenţia de presă nord-coreeană.

Liderul nord-coreean a condamnat demersurile „din ce în ce mai flagrante” ale SUA şi Coreei de Sud de a-şi moderniza armatele, acuzându-le în special că „îşi continuă eforturile” pentru ca Seulul să se doteze cu un submarin nuclear.

Astfel de măsuri pun peninsula coreeană „în pragul unui război nuclear”, a subliniat el, justificând astfel extinderea şi consolidarea „unei forţe de descurajare puternice şi absolut fiabile destinate autoapărării”.

Coreea de Nord s-a declarat de mai multe ori „stat nuclear ireversibil” după eşecul summitului din 2019 dintre Kim Jong Un şi Donald Trump din cauza divergenţelor privind denuclearizarea ţării şi ridicarea sancţiunilor care îi vizează.

Sora liderului nord-coreean, Kim Yo Jong, a declarat mai devreme în cursul lunii iunie că programul de înarmare nucleară al Coreei de Nord a ajuns la „un punct fără întoarcere".

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a declarat, de asemenea, săptămâna trecută, după summitul G7 de la Evian (Franţa), că preşedintele american Donald Trump i-a spus că este timpul să se concentreze pe rezolvarea "problemei nord-coreene", odată ce liderul american a încheiat memorandumul de înţelegere cu Iranul pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu.

Lee Jae Myung a mai spus că i-a comunicat omologului american că „sancţiunile şi presiunea” impuse Coreei de Nord din cauza programului său nuclear sunt „ineficiente".

Coreea de Nord şi Coreea de Sud rămân tehnic în război deoarece conflictul lor din 1950-1953 s-a încheiat printr-un armistiţiu şi nu printr-un tratat de pace şi sunt separate de o zonă demilitarizată de-a lungul graniţei.