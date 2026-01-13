Sora lui Kim Jong Un amenință Coreea de Sud: „Riscă un preț pe care nu și-l permite. Reconcilierea nu se va întâmpla niciodată”

Publicat la 20:09 13 Ian 2026

Kim Jong Un și sora sa, Kim Yo Jong, într-o imagine din 2018. Foto: Getty Images

Speranțele pe care și le pune Guvernul de la Seul într-o îmbunătăţire a relaţiilor cu Phenianul sunt "vise cu ochii deschişi", a transmis Kim Yo Jong, sora dictatorului nord-coreean Kim Jong Un, într-un comunicat al agenției de stat KCNA, citat de presa internațională.

Ea a pretins, în schimb, scuze din partea Coreei de Sud pentru o presupusă incursiune de drone.

"Cât priveşte diversele vise nebuneşti, pline de speranţă, ale Seulului, sub pretextul 'reparării relațiilor' (între cele două țări), niciunul nu se va putea realiza vreodată", a declarat Kim Yo Jong, o persoană extrem de influentă în cadrul puterii nord-coreene.

Phenianul a anunțat în weekend că a doborât o dronă venind dinspre Sud, în apropierea oraşului nord-coreean Kaesong, la începutul lunii ianuarie.

Seulul a respins acuzaţiile, afirmând că drona care apare în fotografiile publicate de Phenian nu este un model utilizat de armata sud-coreeană.

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a ordonat poliţiei şi armatei să desfăşoare o anchetă comună în cazul dronei, subliniind că orice "implicare civilă" în acest incident ar constitui "o crimă gravă și o ameninţare la adresa păcii în Peninsula Coreeană".

Însă sora lui Kim Jong Un a calificat incidentul drept o provocare gravă.

Sora lui Kim Jong Un amenință Coreea de Sud că va plăti "un preț pe care nu și-l poate permite"

"Autorităţile de la Seul trebuie să recunoască şi să-şi ceară scuze pentru încălcarea suveranităţii (Coreei de Nord) şi să ia măsuri pentru a împiedica repetarea unor astfel de lucruri", a declarat Kim Yo Jong, amenințând că încălcările repetate vor face ca Sudul "să plătească un preţ pe care nu şi-l poate asuma".

Această nouă escaladare a tensiunilor apare în timp ce fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol este judecat pentru că ar fi ordonat operaţiuni ilegale cu drone, în speranţa de a provoca o reacţie din partea Phenianului, care să-i servească drept pretext pentru scurta sa tentativă de a impune legea marţială

Yoon a fost destituit în aprilie în urma acestei tentative, iar procurorii au cerut pedeapsa cu moartea în cazul său.

Succesorul în funcţie, Lee Jae Myung încearcă să restabilească relaţiile cu Phenianul şi s-a deplasat săptămâna trecută în China pentru a solicita ajutor din partea Beijingului pentru readucerea Coreei de Nord la masa negocierilor.