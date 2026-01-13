Pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte sud-coreean, acuzat că a încercat să instituie dictatura. Cum justifică procurorii cererea

2 minute de citit Publicat la 18:27 13 Ian 2026 Modificat la 18:27 13 Ian 2026

Procurorii au cerut pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol. Sursa foto: Hepta

Parchetul sud-coreean a cerut, marţi, pedeapsa cu moartea pentru fostul preşedinte Yoon Suk Yeol pentru tentativa de a instaura legea marţială în țară în decembrie 2024, transmite Agerpres, care citează AFP.

Procurorii îl acuză pe Yoon, în vârstă de 5 de ani, că a planificat o "'insurecţie motivată de o sete de putere, vizând instaurarea unei dictaturi".

Acuzarea susține că fostul șef de stat "nu manifestă nicio remuşcare pentru faptele care au ameninţat ordinea constituţională şi democraţia".

Coreea de Sud nu a mai executat condamnați din 1997

"Nicio circumstanţă atenuantă nu poate fi reţinută", au concluzionat procurorii în justificarea solicitării pentru pedeapsa capitală.

Pedeapsa cu moartea este încă în vigoare în Coreea de Sud, chiar dacă din 1997 nu a mai avut loc nicio execuţie.

Marţi a început audierea finală în procesul principal al lui Yoon Suk Yeol, iar verdictul este aşteptat luna viitoare

Yoon este inculpat şi în alte cauze pentru infracţiuni de gravitate mai mică, legate, de asemenea, de lovitura sa de forţă eşuată.

Într-unul dintre aceste procese, Parchetul a cerut zece ani de închisoare pentru obstrucţionarea justiţiei, în special pentru opunerea de rezistenţă la arestare.

Un verdict în acest dosar este aşteptat vineri.

Separat, ex-preşedintele este acuzat că a provocat Coreea de Nord, după ce a ordonat trimiterea de drone deasupra Phenianului în speranţa de a declanşa o reacţie a ţării vecine care ar fi justificat impunerea legii marţiale.

Cum a î ncercat fostul pre ședinte sud-coreean să impună un regim autoritar î n țară

În noaptea de 3 spre 4 decembrie 2024, Yoon Suk Yeol a încercat să impună legea marţială, trimiţând armata să blocheze Parlamentul, dominat de opoziţie.

Un număr suficient de deputaţi au reuşit, însă, să se întrunească pentru a vota anularea decretului şi a face să eşueze această lovitură de forţă care a uluit ţara.

Yoon Suk Yeol, fost procuror, este judecat din februarie 2025 la Seul în acelaşi timp cu alte şapte persoane, printre care fostul său ministru al Apărării şi fostul şef al poliţiei.

El a devenit în ianuarie 2025 primul preşedinte sud-coreean în funcţie arestat şi plasat în detenţie.

În aprilie 2025, a fost destituit de Curtea Constituţională, după luni de manifestaţii masive şi haos politic.

Coreea de Sud are deja o tradiție în materie de foști președinți condamnați pentru insurecție

Yoon Suk Yeol a justificat tentativa de a impune legea marţială - o măsură fără precedent în Coreea de Sud de la dictaturile militare din anii '80 - acuzând faptul că Parlamentul de la Seul ar fi blocat bugetul de stat.

Într-un discurs televizat, el a mai spus că acționează "pentru a proteja ţara de forţele comuniste nord-coreene şi pentru a elimina elementele ostile statului".

Eliberat din detenție în martie anul trecut, din cauza unui viciu de procedură, Yoon a fost din nou închis în iulie, pe fondul temerilor că ar putea distruge probe.

Dacă va fi găsit vinovat, Yoon va deveni al treilea fost preşedinte al Coreei de Sud condamnat pentru "insurecţie", după Chun Doo-hwan şi Roh Tae-woo.

Chun şi Roh au fost condamnaţi la pedepse grele cu închisoarea, dar au fost graţiaţi ulterior.