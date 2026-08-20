Câte arme nucleare are Kim Jong Un. Ministrul sud-coreean al Apărării îl contrazice public pe Donald Trump în această privință

1 minut de citit Publicat la 10:19 20 Aug 2026 Modificat la 10:20 20 Aug 2026

Liderul nord-coreea, Kim Jong Un, alături de o rachetă balistică nucleară intercontinentală Hwasong-17. Foto: Profimedia Images

Coreea de Sud estimează că Coreea de Nord deţine între 80 şi 120 de arme nucleare, a declarat joi ministrul apărării sud-coreean, Ahn Gyu-back, avansând o cifră semnificativ mai mare decât cea oferită recent de preşedintele american Donald Trump, conform căruia Phenianul ar deţine 57 de arme nucleare, relatează Reuters şi AFP, preluate de Agerpres.

Ahn Gyu-back le-a spus parlamentarilor că, în general, se crede că Phenianul deţine între 80 şi 120 de încărcături nucleare, deşi a avertizat că este dificil să se determine o cifră exactă.

„Estimăm în general că numărul lor este între 80 şi 120, dar este dificil să se determine un număr exact”, a declarat Ahn în faţa unei comisii parlamentare.

Ulterior, Ahn a clarificat că cifra provine din estimări ale unor organizaţii private de cercetare, adăugând că armata sud-coreeană nu poate confirma oficial cifrele.

Întrebat despre comentariul lui Trump, făcut cu o zi înainte, conform căruia liderul nord-coreean Kim Jong Un deţine în prezent 57 de arme nucleare „foarte puternice”, Ahn a răspuns: „cifrele par oarecum diferite”.

Trump a făcut această declaraţie miercuri la Casa Albă, în timp ce discuta despre Kim Jong Un şi planurile sale de a se întâlni cu liderul nord-coreean la sfârşitul acestui an.

Coreea de Sud a evitat să dezvăluie public estimări detaliate ale stocului nuclear al Coreei de Nord şi nu recunoaşte oficial Phenianul ca stat ce deţine arme nucleare, în cadrul politicii sale de lungă durată de susţinere a denuclearizării.

Ahn a reiterat această poziţie întrebat dacă guvernul a recunoscut Coreea de Nord ca stat înarmat cu arme nucleare.

„Nu putem recunoaşte oficial acest lucru”, a spus el.

El a refuzat, de asemenea, să comenteze dacă declaraţiile lui Trump referitoare la cele 57 ogive nucleare nord-coreene echivalează cu recunoaşterea de către SUA a statutului nuclear al Coreei de Nord, spunând că nu ar fi potrivit ca ministrul apărării din Coreea de Sud să comenteze remarcile preşedintelui american.

Ahn a declarat că Seulul va continua să se bazeze pe umbrela nucleară a Statelor Unite, conform politicii non-nucleare de lungă durată a Coreei de Sud.

"Nu putem dezvolta arme nucleare. Nici nu ar trebui să acceptăm desfăşurarea de arme nucleare tactice americane", a mai spus Ahn.