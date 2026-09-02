De teama dronelor, navele din Marea Neagră au început să se camufleze cu plase de protecție, cisterne cu apă sau cauciucuri

Sursa foto: Captura X/NEXTA

Petroliere şi cargouri care trec prin strâmtoarea Bosfor apar acolo împodobite cu cauciucuri, plase de protecţie şi rezervoare de apă, încercând astfel să se protejeze în cazul unui impact cu drone ruseşti sau ucrainene în Marea Neagră, notează Agerpres.

Rusia şi Ucraina îşi atacă reciproc navele şi infrastructurile portuare, urmărind astfel să-i paralizeze fiecare celeilalte comerţul internaţional. Într-o ilustrare evidentă a riscurilor, un cargou rusesc, Omskîi-107, abandonat şi cu puntea arsă după ce a fost lovit de o dronă ucraineană, a plutit în derivă dinspre apele ruseşti ale Mării Negre şi a ajuns aproape de o plajă de la nord de Istanbul.

Un petrolier sub pavilion Sierra Leone, Caruzo, a trecut pe 11 august prin Strâmtoarea Bosfor cu rezervoare de apă care atârnau în lateral, aparent în încercarea de a amortiza o lovitură şi de a preveni avarierea sălii motoarelor în cazul unui atac cu dronă. Un alt petrolier, Khrizopraz, sub pavilion rusesc, era acoperit cu cauciucuri când a traversat strâmtoarea pe 27 august.

Improvizaţiile nu le apără însă de drone mai mari

Alte două petroliere, Brisk şi Integrator, au trecut luna trecută prin Bosfor acoperite cu plase de protecţie, o altă metodă ingenioasă de protejare a suprastructurii în cazul unui impact cu drone explozive.

"Astfel de instrumente pot fi eficiente în cazul unor tipuri de drone mai mici, dar mai puţin, sau chiar deloc, în cazul unor drone militare mai mari", explică directorul executiv al centrului de securitate maritimă Dryad Global, Corey Ranslem, opinie împărtăşită şi de alţi specialişti.

? Russia’s “shadow fleet” is in its Mad Max era



Ships are being covered in anti-drone nets in an attempt to protect themselves from attacks and somehow improve their chances of survival.



Do you think it’ll work? pic.twitter.com/YnivjddmO6 — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2026

Mai multe nave, inclusiv vrachierul Great Ocean, sub pavilion liberian, au ajuns în ultimele săptămâni grav avariate în Bosfor, escortate de nave ale Gărzii de Coastă turce.

Turcia, ale cărei nave comerciale au fost vizate în mod repetat de drone în Marea Neagră, l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei la Ankara în weekend, după atacurile asupra a două nave în apropierea portului rusesc Tuapse. Ucraina nu a făcut niciun comentariu.