„Nu am dat aprobare pentru așa ceva”. Controverse după publicarea imaginilor în care Nicușor Dan se sărută cu Mirabela Grădinaru

Nicușor Dan, moment de tandrețe cu Mirabela Grădinaru, pe aeroport, înainte de zborul spre New York. Sursa foto: TikTok/ Nicuşor Dan

Sunt controverse după apariția imaginilor cu sărutul dintre Nicușor Dan și partenera lui, Mirabela Grădinaru. Președintele spune că nu și-a dat acordul ca acel video să fie postat pe rețelele sociale de Administrația Prezidențială.

Pe contul de TikTok al președintelui a fost postat un montaj cu imagini din timpul vizitei oficiale la New York, unde participă la Adunarea Generală a ONU. Pe video apare și un moment de tandrețe între şeful statului și Mirabela Grădinaru – cei doi se sărută înainte de plecarea din București.

Aflat la New York, Nicușor Dan a fost întrebat de un jurnalist despre imaginile devenite virale și despre mesajul pe care a vrut să-l transmită cu ele.

„Am auzit... Eu nu am dat aprobare pentru așa ceva. O să avem o discuție”, a spus președintele.

Montajul video a inclus și alte imagini cu momente din timpul vizitei și era însoțit de următorul mesaj: „Mă aflu la New York, în cadrul vizitei în Statele Unite, unde ieri am avut câteva întâlniri importante.Alături de Mirabela, am mers la Memorialul 9/11, un loc care ne amintește cât de importante sunt memoria, solidaritatea și apărarea valorilor democratice. Am avut apoi o întrevedere bilaterală cu António Guterres, Secretarul General al ONU, și o discuție cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress”.

#SUA #RelațiiInternaționale #România #NewYork ♬ original sound - Nicușor Dan @nicusordanro Mă aflu la New York, în cadrul vizitei în Statele Unite, unde ieri am avut câteva întâlniri importante. Alături de Mirabela, am mers la Memorialul 9/11, un loc care ne amintește cât de importante sunt memoria, solidaritatea și apărarea valorilor democratice. Am avut apoi o întrevedere bilaterală cu António Guterres, Secretarul General al ONU, și o discuție cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress. Pentru România, dialogul internațional contează. Avem nevoie să fim prezenți, să construim relații solide și să rămânem un partener serios în discuțiile care privesc securitatea, pacea și cooperarea internațională. #NicușorDan

În mesajul său, șeful statului a evidențiat și importanța dialogului internațional pentru România, după întâlnirile avute la New York.

„Pentru România, dialogul internațional contează. Avem nevoie să fim prezenți, să construim relații solide și să rămânem un partener serios în discuțiile care privesc securitatea, pacea și cooperarea internațională”, a mai transmis Nicuşor Dan, marţi seara, în postarea de pe TikTok.