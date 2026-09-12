Putin „nu s-a hotărât încă” dacă merge la summitul G20, la Miami, la invitația lui Trump. Acolo ar putea să se întâlnească cu Zelenski

Vladimir Putin nu s-a decis încă dacă va participa la summitul G20 din Miami, din dcembrie, a declarat purtătorul său de cuvânt, Dmtri Peskov, citat de Reuters și Agerpres.

„Nu ştim încă dacă va merge la Miami”, a spus Peskov. Anterior, în cursul zilei de sâmbătă, consilierul de politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, a declarat că posibilitatea participării lui Putin la summit „nici măcar nu a fost discutată” la Moscova.

În aprilie, Kremlinul a afirmat că Putin ar putea merge la summitul G20 după ce Donald Trump a sugerat că participarea sa „ar putea fi de mare ajutor”.

Referitor la afirmaţia preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, că este gata să se deplaseze la Miami dacă Putin participă şi să se întâlnească cu el, Peskov a repetat poziţia de lungă durată a Rusiei potrivit căreia dacă liderul ucrainean vrea să se întâlnească cu dictatorul rus, atunci „ar trebui să vină la Moscova”.