Centura Comarnic e gata. Cum arată de la un capăt la celălalt drumul de 6 km care ar trebui să reducă blocajele de pe Valea Prahovei

Proiectul a fost derulat sub presiunea unor termene strânse, după mai multe prelungiri ale perioadei de execuție. FOTO: Captură vIdeo

Centura Comarnic, un proiect așteptat de ani de zile pentru reducerea traficului de pe DN1, a fost asfaltată integral, iar întregul traseu, lung de aproximativ șase kilometri, a fost filmat și prezentat de președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu. Noul drum ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul lunii august, însă data exactă a inaugurării nu a fost încă anunțată.

Proiectul a fost derulat sub presiunea unor termene strânse, după mai multe prelungiri ale perioadei de execuție. „S-a muncit mult. Au fost probleme, termene strânse și multă presiune”, a transmis Virgiliu-Daniel Nanu.

În prezent, asfaltul este finalizat, lucrările de închidere continuă, iar următoarea etapă importantă este reprezentată de testele de încercare a suprastructurilor podurilor și viaductului.

Centura Comarnic are o lungime de aproape 6 kilometri și include patru poduri.

"Astăzi o putem vedea întreagă. Un drum care, în curând, nu va mai fi șantier, ci parte din traseul miilor de oameni care trec zilnic prin această zonă.

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S-a muncit mult. Au fost probleme, termene strânse și multă presiune. Acum asfaltul este gata, lucrările de final continuă, iar următoarea etapă importantă o reprezintă testele privind încercările la suprastructurile podurilor și viaductului.

Mai e puțin. Văzută acum de la un capăt la celălalt, Centura Comarnic este tot mai aproape de scopul pentru care a fost construită: să preia o parte din traficul de pe DN1 și să reducă timpul pierdut în coloanele de pe Valea Prahovei. Mai sunt câțiva paşi. Apoi deschidem circulația", a scris pe Facebook Virgiliu-Daniel Nanu.