Centura Comarnic, care ar reduce aglomerația pe DN 1, e aproape gata. CJ Prahova: „S-a expropriat întreaga zonă”

Vești bune pentru șoferi: Centura orașului Comarnic, o rută esențială care ar reduce aglomerația de pe DN1, este aproape gata. „S-a expropriat întreaga zonă, s-a asigurat continuitatea drumului, pentru că era o stâncă și, efectiv, viaductul se termina în această stâncă”, a spus Virgiliu Nanu, președintele CJ Prahova.

Lucrările la centura orașului Comarnic au intrat în linie dreaptă după ce constructorul a depășit cele mai mari dificultăți. Autoritățile speră ca șoferii să poată circula pe noul drum încă din această vară.

„În această săptămână am reușit să finalizăm cele două grinzi la viaductul care traversează calea ferată. Acolo lucrările au fost blocate mai bine de un an de zile, pentru că a trebuit să avizăm coridorul de expropriere, astfel încât să putem executa lucrările în zona respectivă. S-a expropriat întreaga zonă, s-a asigurat continuitatea drumului, pentru că era o stâncă și, efectiv, viaductul se termina în această stâncă. Săptămâna aceasta am reușit să montăm cele două grinzi”, a spus Virgiliu Nanu, președintele CJ Prahova.

Centura Comarnic are o lungime de aproape 6 kilometri și include patru poduri.

„Este important pentru traficul de pe Valea Prahovei. Știți foarte bine că sunt foarte multe blocaje, de aceea urgentăm lucrările și pe centura de la Azuga–Bușteni. Sunt blocaje mari și eu consider că, în vară, să închidem această centură. Ne grăbim și cu podul care face legătura dintre centură și DN”, a mai spus acesta.