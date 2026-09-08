Sf. Ioachim și Ana, sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox pe 9 septembrie. Cine au fost părinții Fecioarei Maria

3 minute de citit Publicat la 13:30 08 Sep 2026 Modificat la 13:30 08 Sep 2026

Icoană cu Sfinții Părinți Ioachim și Ana. Sursa foto: Basilica.ro

Sf. Ioachim și Ana sunt sărbătoare în calendarul Bisericii Ortodoxe Române pe 9 septembrie, în ziua următoare praznicului Nașterii Maicii Domnului. Biserica îi cinstește pe Sfinții și Drepții dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, cunoscuți în tradiția creștină drept părinții Fecioarei Maria.

Pomenirea lor este așezată imediat după sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, celebrată pe 8 septembrie.

Cine au fost Sf. Ioachim și Ana

Sfântul și Dreptul Ioachim și Sfânta și Dreapta Ana sunt prezentați de tradiția Bisericii drept părinții Maicii Domnului și, prin urmare, bunicii după trup ai Mântuitorului Iisus Hristos.

Potrivit tradiției bisericești, Ioachim și Ana au dus o viață evlavioasă și au respectat poruncile lui Dumnezeu. Cei doi au trecut însă printr-o lungă perioadă de încercare, întrucât nu aveau copii.

Lipsa unui urmaș era considerată în societatea iudaică a vremii drept o mare nenorocire, iar cei doi au avut de îndurat nu doar suferința personală, ci și disprețul celor din jur.

Tradiția consemnează că Ioachim era un om drept și înstărit, care își împărțea bunurile și făcea milostenie. Ana era, la rândul ei, o femeie credincioasă, care își punea nădejdea în Dumnezeu, potrivit Basilica.ro.

Cei doi s-au rugat îndelung pentru a avea un copil. Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea, iar Ana a născut-o pe Maria, cea care avea să devină Maica Domnului.

Nașterea Fecioarei Maria este prăznuită de Biserica Ortodoxă în fiecare an la 8 septembrie. Așezarea pomenirii Sfinților Ioachim și Ana în ziua următoare subliniază legătura dintre părinții Maicii Domnului și nașterea celei care avea să-L nască pe Mântuitorul.

În tradiția Bisericii, Ioachim și Ana sunt astfel modele de credință, răbdare și nădejde în Dumnezeu, în ciuda încercării îndelungate prin care au trecut.

Povestea lor este strâns legată de una dintre cele mai importante sărbători dedicate Maicii Domnului. Prin nașterea Mariei, după perioada de încercare și rugăciune a părinților săi, tradiția creștină vede împlinirea planului lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor.

Este sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Pe 9 septembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinții și Drepții dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana. Ziua este așezată imediat după praznicul Nașterii Maicii Domnului, prăznuit pe 8 septembrie.

Sărbătoarea are o semnificație aparte pentru credincioși, deoarece Ioachim și Ana sunt cinstiți ca părinții Maicii Domnului și, prin urmare, ca strămoșii după trup ai Mântuitorului Iisus Hristos.

9 septembrie nu este însă un praznic împărătesc și nu este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox. Pomenirea Sfinților Ioachim și Ana este o sărbătoare importantă a calendarului bisericesc, dar trebuie făcută distincția între această zi de pomenire și marile praznice împărătești marcate cu cruce roșie.

În calendarul ortodox, 8 septembrie este ziua Nașterii Maicii Domnului, iar 9 septembrie este dedicată părinților ei, Sfinții și Drepții Ioachim și Ana.

Prin această așezare în calendar, Biserica pune în legătură cele două momente: nașterea Fecioarei Maria și pomenirea părinților care au primit-o ca dar de la Dumnezeu după ani de rugăciune și așteptare.

Sfinții Ioachim și Ana sunt considerați, totodată, modele pentru familiile creștine, prin răbdarea, credința și nădejdea pe care le-au arătat în timpul încercării lor.

Cui îi spunem „La mulți ani!” pe 9 septembrie

Pe 9 septembrie, când Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana, își pot sărbători onomastica persoanele care poartă aceste nume.

Astfel, pe 9 septembrie le putem spune „La mulți ani!” celor care se numesc Ana și Ioachim. În cazul numelor derivate, situația poate depinde de tradiția și de ziua de onomastică aleasă de fiecare persoană.

Achim este un caz interesant. Numele este o formă scurtă a lui Ioachim, astfel că persoanele care poartă numele Achim își pot sărbători onomastica pe 9 septembrie, de Sfinții Ioachim și Ana.

Un exemplu concret este oferit chiar de Basilica.ro: Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, își serbează onomastica pe 9 septembrie, la sărbătoarea Sfinților Ioachim și Ana.

Când mai este sărbătorită Sfânta Ana în calendarul ortodox

Sfânta Ana mai este pomenită și la alte date din calendarul ortodox.

Adormirea Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, este prăznuită la 25 iulie.

De asemenea, Zămislirea Maicii Domnului de către Sfinții Ioachim și Ana este sărbătorită la 9 decembrie.