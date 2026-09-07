Nașterea Maicii Domnului, sărbătoare pe 8 septembrie. Ce semnificație are Sf. Maria Mică și ce se spune în tradiția populară să nu faci

5 minute de citit Publicat la 10:00 07 Sep 2026 Modificat la 10:00 07 Sep 2026

Icoană cu Nașterea Maicii Domnului, sărbătorită pe 8 septembrie de Sf. Maria Mică. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Basilica.ro

Nașterea Maicii Domnului este sărbătorită pe 8 septembrie de Biserica Ortodoxă și este prima mare sărbătoare din noul an bisericesc, care începe la 1 septembrie. Cunoscută în tradiția populară drept Sfânta Maria Mică, sărbătoarea marchează venirea pe lume a Fecioarei Maria, mama lui Iisus Hristos, și este una dintre cele mai importante sărbători închinate Maicii Domnului.

Ziua de 8 septembrie este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox. Sărbătoarea este precedată de o zi de înainte-prăznuire, pe 7 septembrie, și este urmată de o perioadă de după-prăznuire.

Nașterea Maicii Domnului sau Sf. Maria Mică, sărbătoare mare pe 8 septembrie

Nașterea Maicii Domnului este prima mare sărbătoare din anul bisericesc ortodox. Anul bisericesc începe la 1 septembrie, iar faptul că primul mare praznic este dedicat Fecioarei Maria are o semnificație aparte în tradiția Bisericii, potrivit Basilica.ro.

Sărbătoarea este cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mică, pentru a fi deosebită de Adormirea Maicii Domnului, celebrată pe 15 august și numită popular Sfânta Maria Mare.

Potrivit tradiției Bisericii, Fecioara Maria s-a născut din Sfinții și Drepții Ioachim și Ana. Ioachim provenea din seminția lui Iuda și era urmaș al regelui David, în timp ce Ana provenea dintr-o familie preoțească.

Cei doi erau înaintați în vârstă și nu aveau copii. Tradiția spune că Ioachim și Ana s-au rugat mult pentru a avea un copil, iar Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea. Fiica lor, Maria, avea să devină Maica Mântuitorului.

Nașterea Maicii Domnului nu este relatată în Noul Testament. Informațiile despre nașterea și copilăria Fecioarei Maria se regăsesc în Sfânta Tradiție și în scrieri creștine vechi, între care se numără Protoevanghelia lui Iacov.

Biserica a rânduit sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului la 8 septembrie, iar aceasta a devenit una dintre cele mai importante sărbători închinate Fecioarei Maria.

Ce semnificație are Nașterea Maicii Domnului pentru creștinii ortodocși

Pentru creștinii ortodocși, Nașterea Maicii Domnului are o semnificație profundă deoarece este legată de planul lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Fecioara Maria este cea care avea să-L nască pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu făcut om.

Biserica o numește pe Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu, iar cinstirea ei ocupă un loc central în spiritualitatea ortodoxă.

Nașterea Maicii Domnului este privită ca o sărbătoare a bucuriei și a speranței. Nașterea Mariei, după o perioadă îndelungată în care părinții ei nu avuseseră copii, este văzută ca un răspuns al lui Dumnezeu la rugăciunea celor doi.

Povestea Sfinților Ioachim și Ana este, astfel, strâns legată de ideea de speranță. Cei doi nu renunță la rugăciune, iar nașterea Mariei este prezentată în tradiția Bisericii ca un dar primit după o lungă perioadă de așteptare.

În mesajele transmise de Nașterea Maicii Domnului, Patriarhul Daniel a subliniat în repetate rânduri importanța familiei și a copiilor. Maica Domnului este prezentată ca model al credinței și al ascultării de Dumnezeu, dar și ca ocrotitoare a familiilor.

Patriarhul Daniel a vorbit, de asemenea, despre necesitatea sprijinirii familiilor cu mulți copii și despre responsabilitatea părinților de a-i educa pe cei mici în credință și în iubirea față de Dumnezeu și de aproapele.

Sărbătoarea are și o importantă dimensiune spirituală pentru credincioși. În această zi, oamenii se roagă pentru sănătate, familie, copii și pentru ajutor în perioadele dificile ale vieții.

De altfel, tradiția populară a păstrat în mod special legătura dintre Nașterea Maicii Domnului și rugăciunile femeilor care își doresc copii. Povestea Ioachim și Anei, care au primit-o pe Maria la bătrânețe, a făcut ca ziua de 8 septembrie să fie considerată de multe femei un moment potrivit pentru rugăciune.

În calendarul ortodox, Nașterea Maicii Domnului deschide seria marilor sărbători din noul an bisericesc. Ea este urmată, în lunile următoare, de alte mari praznice precum Înălțarea Sfintei Cruci, Nașterea Domnului, Botezul Domnului, Întâmpinarea Domnului, Buna Vestire și Învierea Domnului.

Tradiții pe 8 septembrie de Sf. Maria

În tradiția populară românească, Sfânta Maria Mică marchează și apropierea toamnei. 8 septembrie este considerat un moment de trecere între vară și toamnă, iar numeroase obiceiuri sunt legate de schimbarea anotimpului.

În această perioadă începeau, în multe regiuni, lucrările agricole de toamnă. Se culegeau viile, se băteau nucii și se făceau pregătiri pentru semănatul grâului, orzului și secarei.

De Sfânta Maria Mică sunt legate și mai multe credințe despre schimbarea vremii și a naturii. Se spune că rândunelele încep să plece spre țările calde, că insectele se retrag și că apele devin mai reci.

În unele zone, 8 septembrie era considerată data de la care începeau târgurile și iarmaroacele de toamnă. Oamenii veneau să vândă sau să cumpere produse agricole, animale, haine și obiecte pentru gospodărie.

Un alt obicei este acela de a duce la biserică fructe și alte roade ale toamnei. În anumite regiuni se împart struguri și prune pentru sufletele celor adormiți.

Credincioșii aprind lumânări și se roagă în fața icoanei Maicii Domnului. Unele femei se roagă în această zi pentru sănătatea familiei și pentru a avea copii.

Există și o serie de interdicții păstrate în tradiția populară. Se spune că în ziua de Sfânta Maria Mică nu este bine să se facă anumite munci gospodărești, să se spele rufe sau să se facă treburi grele. În unele zone se consideră că femeile nu trebuie să coasă sau să tricoteze, iar bărbații nu ar trebui să desfășoare activități agricole.

Este important de precizat că aceste interdicții țin de tradiția și cultura populară și nu trebuie confundate cu reguli religioase instituite de Biserica Ortodoxă.

Oamenii sunt îndemnați, în primul rând, să participe la Sfânta Liturghie, să se roage și să îi ajute pe cei aflați în nevoie.

De Sfânta Maria Mică sunt organizate și numeroase hramuri și pelerinaje. Biserici și mănăstiri din întreaga țară își sărbătoresc hramul pe 8 septembrie, iar credincioșii vin să se roage și să se închine la icoanele Maicii Domnului.

Se urează sau nu „La mulți ani” de Sf. Maria Mică?

Da, de Sfânta Maria Mică, pe 8 septembrie, se urează în mod obișnuit „La mulți ani!” persoanelor care poartă numele Maria și derivatele acestuia.

Ziua de 8 septembrie este considerată în România și o zi de sărbătoare a numelui pentru persoanele care poartă nume asociate cu Maica Domnului.

Printre numele sărbătorite se află Maria, Mariana, Marian, Mărioara, Marioara, Maricica, Marina, Marinela și alte forme sau derivate.

Confuzia legată de urarea „La mulți ani!” apare mai ales din cauza celor două mari sărbători dedicate Maicii Domnului.

Pe 15 august este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mare. Pe 8 septembrie este sărbătorită Nașterea Maicii Domnului, cunoscută drept Sfânta Maria Mică.

În cazul zilei de 8 septembrie, caracterul sărbătorii este unul de bucurie, pentru că este celebrată nașterea Fecioarei Maria. De aceea, urarea „La mulți ani!” este folosită în mod obișnuit.

În ceea ce privește 15 august, există mai multe opinii și obiceiuri. Unele persoane evită să spună „La mulți ani!” de Sfânta Maria Mare, considerând că Adormirea Maicii Domnului este legată de moartea sa pământească. Alții consideră că sărbătoarea nu este una tristă, ci celebrarea trecerii Maicii Domnului la viața veșnică și nu văd o problemă în transmiterea urărilor.