Mesaje, urări și felicitări potrivite de Sf. Maria Mică. Cine își serbează ziua onomastică pe 8 septembrie: Lista cu numele românești

Milioane de români își sărbătoresc ziua onomastică pe 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică. Imagine cu caracter ilustrativ. Colaj/ Basilica.ro/ Getty Images

De Nașterea Maicii Domnului, românii le trimit urări celor care își sărbătoresc ziua onomastică pe 8 septembrie. Sfânta Maria Mică este una dintre cele mai importante sărbători dedicate Maicii Domnului și este un prilej pentru familie, prieteni și colegi să transmită mesaje de felicitare celor care poartă numele Maria și derivate ale acestuia.

Pe 8 septembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Nașterea Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mică. Este prima mare sărbătoare din noul an bisericesc, început la 1 septembrie.

Pentru cei care vor să transmită un gând bun sărbătoriților, am pregătit mai jos o selecție de mesaje, urări creștine și felicitări de Sfânta Maria Mică.

Cine își celebrează onomastica pe 8 septembrie

Pe 8 septembrie își pot sărbători onomastica persoanele care poartă numele Maria sau forme și derivate ale acestuia. În tradiția românească, ziua Nașterii Maicii Domnului este asociată cu nume precum:

Maria, Marian, Mariana, Marin, Marina, Marinela, Mărioara, Marioara, Maricica, Marieta, Marilena, Marusia, Mia, Măriuca, Măriuța, Mioara, Maricel, Mario, Marius, Măria.

Lista poate varia în funcție de tradiția familiei și de interpretarea legăturii dintre numele purtat și numele Maicii Domnului. Cele mai cunoscute nume sărbătorite pe 8 septembrie sunt Maria, Marian, Mariana și formele derivate ale acestora.

Cele mai frumoase mesaje de Sf. Maria Mică

De Sfânta Maria Mică, un mesaj simplu și sincer este o modalitate frumoasă de a le arăta celor dragi că ne gândim la ei. Urările pot fi trimise familiei, prietenilor, colegilor sau persoanelor apropiate care poartă numele Maria sau unul dintre derivatele acestuia.

La mulți ani de Sfânta Maria Mică! Să ai parte de sănătate, bucurii, liniște sufletească și oameni dragi alături. Fie ca fiecare zi să îți aducă un motiv de recunoștință și speranță!

La mulți ani, Maria! Îți doresc ca Maica Domnului să te ocrotească mereu, să îți lumineze pașii și să îți aducă pace în suflet. Să fii sănătoasă și fericită!

Fie ca această zi sfântă să îți umple sufletul de lumină și bucurie. Să ai parte de sănătate, iubire și împliniri alături de cei dragi. La mulți ani de Sfânta Maria Mică!

La mulți ani tuturor celor care poartă numele Maria și derivatele acestuia! Să aveți o zi binecuvântată, cu pace în suflet, sănătate și multe momente frumoase alături de familie!

De Sfânta Maria Mică îți doresc ca toate dorințele tale bune să prindă contur, iar drumul vieții să îți fie presărat cu bucurii. La mulți ani și o zi binecuvântată!

Maria, fie ca această zi să îți aducă liniște, speranță și bucurie. Să fii înconjurată de oameni care te iubesc și să ai puterea de a trece cu bine peste orice încercare. La mulți ani!

O zi de sărbătoare, un nume frumos și un gând bun pentru tine! La mulți ani de Sfânta Maria Mică! Să ai parte de sănătate, iubire și împliniri în fiecare zi!

La mulți ani de Sfânta Maria! Fie ca Maica Domnului să te călăuzească, să te apere de rău și să îți dăruiască pace și bucurie în suflet!

De ziua numelui tău, îți doresc să ai parte de tot ce este mai frumos: sănătate, iubire, liniște și oameni sinceri alături. La mulți ani, Maria!

Să îți fie viața asemenea unei rugăciuni frumoase: plină de credință, speranță și iubire. La mulți ani de Nașterea Maicii Domnului!

Mesaje scurte de Sfânta Maria Mică pentru SMS și WhatsApp

Pentru cei care vor să trimită o urare rapidă, un mesaj scurt poate transmite la fel de bine gândurile bune de ziua numelui.

La mulți ani, Maria! Sănătate, fericire și multe bucurii alături de cei dragi!

La mulți ani de Sfânta Maria Mică! Maica Domnului să te ocrotească mereu!

O zi binecuvântată și plină de lumină! La mulți ani de Sfânta Maria!

Să fii sănătos/sănătoasă, fericit/fericită și să ai parte de tot ce este mai bun. La mulți ani!

Fie ca Maica Domnului să îți lumineze drumul și să îți aducă pace în suflet. La mulți ani!

La mulți ani tuturor celor care poartă numele Maria! Să aveți o zi frumoasă și binecuvântată!

Sănătate, iubire, liniște și împliniri! La mulți ani de Sfânta Maria Mică!

Fie ca această zi sfântă să îți aducă numai bucurii. La mulți ani!

Un gând bun și cele mai frumoase urări de Sfânta Maria Mică! La mulți ani!

La mulți ani! Să ai mereu lumină în suflet și oameni dragi aproape!

Mesaje de scris pe felicitări de Sfânta Maria Mică pentru familie și prieteni

De 8 septembrie, mesajele pot fi adaptate în funcție de persoana căreia îi sunt adresate. Pentru mamă, soră, fiică sau o prietenă apropiată, o urare personală poate avea o semnificație mai mare decât un mesaj general.

Pentru mamă: La mulți ani, mamă! Îți doresc sănătate, liniște și cât mai multe zile frumoase alături de cei pe care îi iubești. Fie ca Maica Domnului să te ocrotească și să îți dea putere în fiecare zi!

Pentru soră: La mulți ani, surioară! Să ai parte de o viață frumoasă, de oameni buni alături și de împlinirea tuturor dorințelor tale. Să fii mereu sănătoasă și fericită!

Pentru fiică: La mulți ani, Maria mea! Să îți fie viața plină de lumină, iubire și bucurii. Maica Domnului să te ocrotească și să îți călăuzească pașii mereu!

Pentru o prietenă: La mulți ani, draga mea! Îți doresc sănătate, fericire, liniște și cât mai multe momente frumoase. Să ai o zi de Sfânta Maria Mică exact așa cum îți dorești!

Pentru un coleg sau o colegă: La mulți ani de Sfânta Maria Mică! Îți doresc multă sănătate, succes în tot ceea ce faci și cât mai multe motive de bucurie!

Felicitări de Nașterea Maicii Domnului pentru Facebook și Instagram

Pentru o postare pe rețelele sociale, mesajul poate fi mai general și se poate adresa tuturor celor care își sărbătoresc ziua numelui pe 8 septembrie.

La mulți ani tuturor celor care poartă numele Maria și derivatele sale! Fie ca Maica Domnului să vă ocrotească, să vă aducă sănătate, pace și bucurii alături de cei dragi!

O zi binecuvântată tuturor sărbătoriților de Sfânta Maria Mică! Să aveți parte de lumină în suflet, sănătate și împlinirea tuturor dorințelor bune!

La mulți ani de Nașterea Maicii Domnului! Fie ca această zi sfântă să vă aducă speranță, liniște și binecuvântare în case și în suflete!

Gânduri bune și urări de sănătate tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua numelui. La mulți ani de Sfânta Maria Mică!

Fie ca Maica Domnului să vă fie mereu aproape și să vă călăuzească pașii spre bine. La mulți ani tuturor sărbătoriților de 8 septembrie!

Nașterea Maicii Domnului, sărbătorită pe 8 septembrie, este un moment de bucurie pentru credincioși și, în același timp, o zi importantă pentru cei care își serbează onomastica. Un mesaj transmis din suflet, fie că este unul religios, emoționant sau simplu, poate transforma această zi într-un moment special pentru sărbătoriți.