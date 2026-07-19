Întrebarea care frământă milioane de oameni primește un răspuns surprinzător. „Dumnezeu tace pentru că ne respectă libertatea”

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: blogul personal

De ce nu intervine Dumnezeu în mod evident în viața oamenilor? De ce nu oferă o dovadă clară a existenței Sale? Sunt întrebări pe care și le pun deopotrivă credincioși, agnostici și atei. Într-o nouă postare publicată pe blogul său, profesorul Dan Voiculescu propune un răspuns care invită la reflecție.

Profesorul pornește de la una dintre cele mai puternice obiecții formulate de agnostici: dacă Dumnezeu există, de ce nu Se arată limpede tuturor? În opinia sa, tocmai această „tăcere” este expresia libertății pe care Dumnezeu o lasă fiecărui om.

„Tăcerea nu înseamnă absență”, subliniază Dan Voiculescu, explicând că o demonstrație incontestabilă a existenței lui Dumnezeu ar elimina orice posibilitate de alegere. Credința nu ar mai fi un act liber, ci o reacție inevitabilă în fața unei evidențe imposibil de contestat.

Argumentul este susținut și prin exemplul biblic al Apostolului Toma, căruia Hristos îi spune: „Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut”, un îndemn care pune în centrul relației dintre om și Dumnezeu libertatea conștiinței.

Profesorul mai afirmă că întâlnirea cu Dumnezeu nu are loc, de cele mai multe ori, prin miracole spectaculoase, ci prin schimbări profunde în viața oamenilor: liniște sufletească, claritate morală și redescoperirea unui sens autentic al existenței.

Prin această reflecție, Dan Voiculescu deschide o dezbatere despre credință, libertate și responsabilitatea fiecăruia de a căuta propriile răspunsuri la marile întrebări ale vieții.