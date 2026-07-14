Cutremurele mortale din Venezuela au provocat o deplasare a solului cu până la 60 de centimetri

Imagine din Venezuela, după cutremurele de 7,2 și 7,5 grade pe scara Richter. Foto: Getty Images

Agenţia spaţială americană, NASA, a confirmat luni că pagubele extreme provocate de dublul cutremur care a afectat recent Venezuela, în special oraşele Caracas şi La Guaira, a fost cauzat de o ruptură violentă de falie, în urma căreia suprafaţa s-a deplasat cu până la 60 de centimetri.

NASA a publicat luni o serie de date legate de această mişcare tectonică, înregistrate de satelitul NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar), lansat pe orbită în urmă cu un an pentru a cartografia suprafaţa terestră cu o precizie milimetrică, scrie Agerpres.



Conform datelor compilate de NASA, ruptura de falie care a provocat cutremurul a apărut în zona localităţii Moron, a avansat pe sub mare şi a revenit pe uscat, în apropierea aeroportului internaţional din Caracas.



"Această falie face parte dintr-o reţea de fracturi situate de-a lungul limitei dintre placa Caraibelor, la nord, şi placa sud-americană, la sud", a explicat NASA într-un comunicat, în care a subliniat că falia a acumulat tensiune "pe o perioadă îndelungată" înainte de a se fractura.



La sud de aeroportul din Caracas a fost înregistrată una dintre cele mai mari deplasări a suprafeţei, de până la 60 de centimetri.



Gravitatea dublului seism, cu magnitudinea 7,2, respectiv 7,5, care a lovit ţara la 24 iunie şi care a provocat cel puţin 4.561 de decese, a determinat activarea pentru prima dată a sistemului de intervenţie de urgenţă al NISAR pentru cartografierea pagubelor provocate de un cutremur de mare amploare.



Această procesare rapidă permite furnizarea de date într-un interval de 12 până la 24 de ore pentru a sprijini operaţiunile de răspuns în caz de dezastru.



Numărul răniţilor şi al persoanelor rămase fără adăpost în urma cutremurelor este de 16.740, respectiv 17.907, conform celor mai recente cifre publicate pe reţelele sociale de Jorge Rodriguez, preşedintele Parlamentului venezuelean.



Un număr de 1.254 de replici au fost înregistrate după dublul seism de la 24 iunie, potrivit Guvernului.