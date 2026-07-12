Bilanțul cutremurelor devastatoare din Venezuela continuă să crească, la o lună după tragedie: S-au confirmat peste 4.300 de morți

1 minut de citit Publicat la 16:52 12 Iul 2026 Modificat la 16:52 12 Iul 2026

Imagine din Venezuela, după cutremur. Foto: Getty Images

La aproape o lună de la cutremurele devastatoare din Venezuela, numărul morților continuă să crească. Președintele Adunării Naționale, Jorge Rodriguez, a confirmat sâmbătă că 4.333 de persoane au murit în urma seismelor, în timp ce 315 victime nu au fost încă identificate, scrie Sky News.

Numărul oficial al răniților a rămas neschimbat, la 16.740, în timp ce 6.462 de persoane au fost salvate, iar aproximativ 17.000 au rămas fără adăpost.

Două cutremure, de 7,2 și 7,5, au lovit Venezuela pe 24 iunie. Rodriguez a declarat că 856 de clădiri au fost afectate, dintre care 190 fie s-au prăbușit complet, fie au suferit colapsuri structurale.

Conform estimărilor preliminare ale guvernului, sunt necesare 25.000 de locuințe pentru a adăposti oamenii.

Autoritățile au identificat deja aproximativ 40 de parcele de teren, însumând aproximativ 584.000 de metri pătrați, pentru proiectele rezidențiale.

Rodriguez a declarat că sora sa, președinta interimară a țării, Delcy Rodriguez, susținută de SUA, că primele 200 de locuințe vor fi gata săptămâna viitoare.

„Atâta timp cât există viață, există speranță. Încă mai avem unul sau două locuri unde situația rămâne incertă, locuri active unde căutăm supraviețuitori”, a afirmat Jorge Rodriguez.

Pe 2 iulie, o aeronavă C-17 Globemaster III a decolat de la Baza 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu” din Otopeni, într-o misiune de transport aerian strategic, având la bord ajutor umanitar destinat Venezuelei, după cutremurele care au ucis peste 1.700 de oameni și au distrus infrastructura din regiunea Yaracuy.