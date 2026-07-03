Bilanțul cutremurului din Venezuela a ajuns la 2.595 de morți. Un bărbat a fost scos viu din dărâmături după opt zile

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Bilanţul dublului cutremur care a lovit Venezuela pe 24 iunie a fost revizuit în creştere şi se ridică în prezent la 2.595 de morţi, a anunţat, joi, preşedinta interimară Delcy Rodriguez, spunând și că „nimeni nu va ajunge în gropi comune”, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Sunt 2.595 de morţi până în prezent”, a afirmat Delcy Rodriguez în cadrul unei conferinţe de presă, precizând că sunt continuate operaţiunile de căutare pentru găsirea de supravieţuitori. Autorităţile de la Caracas evită să vorbească despre persoane dispărute, însă Organizaţia Naţiunilor Unite estimează că numărul acestora ar putea fi de 50.000.

Supraviețuitor al cutremurului din Venezuela, scos viu de sub dărâmături după opt zile

Un bărbat a fost scos viu de sub dărâmăturile unei clădiri prăbușite în urma a două cutremure în Venezuela, după ce a rămas blocat timp de opt zile, relatează BBC.

Echipele de intervenție au reușit să îl elibereze pe Hernan Gil la peste 100 de ore după ce îl localizaseră pentru prima dată sub 140 de tone de dărâmături.

Un pompier chilian descrisese anterior operațiunea drept „fără îndoială, cea mai complexă și mai dificilă din punct de vedere tehnic” intervenție cu care s-a confruntat.

Allan Madrigal, paramedic al Crucii Roșii din Costa Rica, le-a spus jurnaliștilor aflați la fața locului că Gil a ieșit din această încercare „într-o stare perfectă”.

Madrigal este salvatorul care a auzit, duminică, strigătele slabe de ajutor ale lui Gil venind de sub dărâmături.

„A fost un moment emoționant”, și-a amintit el, explicând că la început nu a avut încredere în propriile urechi și i-a cerut unui coleg să confirme că „nu își imagina” doar sunetele.

Din acel moment, salvatorii au început o cursă contra cronometru pentru a-l scoate pe agentul de pază de sub dărâmături.

Gil era de serviciu într-o mică cabină de beton, la subsolul parcării de lângă centrul comercial Galerias Playa Grande din Catia La Mar, când s-au produs cele două cutremure.

Se pare că acea cabină a format în jurul lui un spațiu protector, ferindu-l de cele 140 de tone de dărâmături care s-au prăbușit în jurul și peste el.

„Ne-a spus că nici măcar nu are o unghie zdrobită”, a declarat un alt angajat al Crucii Roșii din Costa Rica, cu puțin timp înainte ca Gil să fie scos de sub dărâmături.

Gil a primit apă, iar medicii i-au montat o perfuzie, în timp ce echipe din Venezuela, Chile, Costa Rica, El Salvador, Mexic, Portugalia și Statele Unite lucrau pentru a-l elibera.

Unele porțiuni ale tunelurilor de acces construite de salvatori pentru a ajunge la el s-au prăbușit de mai multe ori, evidențiind pericolele la care erau expuși atât salvatorii, cât și Gil.

În timpul nopții, echipele de căutare au reușit în cele din urmă să stabilească un contact vizual cu supraviețuitorul.