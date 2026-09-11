În România, sunt înmatriculate aproape 75.000 de maşini electrice. Top 3 mărci preferate de şoferii români

Vehiculele electrice, atunci când nu sunt utilizate, au adesea un surplus de energie stocat în baterii. Foto: Getty Images

Parcul auto electric din România a ajuns la un total estimat de 74.541 de vehicule "verzi" active, arată datele incluse într-o analiză de specialitate, publicată vineri. La 31 august, parcul auto electric din România avea pe primul loc Dacia - cu 18.626 de vehicule electrice active şi o cotă estimată de 24,99%, notează Agerpres.

Potrivit statisticii oficiale, în luna august 2026 au fost înmatriculate 1.278 de vehicule electrice, dintre care 1.162 de autoturisme şi 116 autoutilitare. Raportat la totalul de 39.406 de vehicule înmatriculate în aceeaşi perioadă, indiferent de motorizare, vehiculele electrice au reprezentat 3,24% din piaţa brută a lunii. Totodată, după scăderea celor 44 de radieri de maşini electrice, bilanţul net din august este de 1.234 de vehicule electrice.

La nivel general, parcul auto de maşini electrice din România a ajuns la un total estimat de 74.541 de vehicule electrice active, după adăugarea înmatriculărilor nete din august, cele confirmate la finalul lunii precedente.

În Top 10 al înmatriculărilor de electrice, în august 2026, MG4 Electric ocupă prima poziţie,cu 79 de unităţi, urmată de Tesla Model 3, cu 70 de exemplare, şi BYD Sealion 7 - cu 63 de unităţi, Dolphin Surf (61), Ford Puma Gen-E (58), Tesla Model Y (56), Hyundai Kona Electric (43), Mercedes-Benz CLA Electric (40), Mazda 6e (32) şi Renault 4 E-Tech Electric (28).

Top 3 maşini electrice preferate de şoferii români

La 31 august, parcul auto electric din România avea pe primul loc Dacia - cu 18.626 de vehicule electrice active şi o cotă estimată de 24,99%.

Podiumul este completat de Tesla (13.729 de unităţi, cotă de 18,42%) şi Volkswagen (5.951 de unităţi, cotă de 7,98%).