Dacia va fabrica şi în Europa modelul de maşină electrică Spring. Când încep livrările și cât va costa

Prima generaţie Dacia Spring a fost lansată în 2021. Sursa foto: Profimedia

Dacia, marca low-cost a grupului francez Renault, vrea să se extindă pe piaţa vehiculelor electrice cu o nouă versiune, mai mare, a popularului său model Spring, dar de data aceasta automobilul va fi fabricat în Europa, în loc să fie importat din China, scrie Reuters.



Începând din 2021 şi până în prezent, Dacia a vândut 210.000 de vehicule electrice Spring, dar a ratat recenta explozie a vânzărilor de vehicule electrice în Franţa, cea mai mare piaţă a sa, deoarece programul de subvenţii al autorităţilor franceze pentru cumpărătorii de maşini cu venituri mici exclude vehiculele electrice fabricate în China, cum este în prezent cazul Spring.



"Ceea ce am văzut începând din aprilie este că există un mix de vehicule electrice în toate segmentele, care creşte semnificativ", a declarat, pentru Reuters, Frank Marotte, vicepreşedintele Dacia pentru vânzări şi operaţiuni. "Există în mod clar o cerere mult mai mare... ceea ce ne ţine pe loc, deoarece avem un singur model electric", a adăugat Frank Marotte.



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Construit pe aceeaşi platformă ca modelul Renault Twingo şi un model similar Nissan la uzina Renault din Novo Mesto, Slovenia, noul Spring este cu 18 cm mai mare decât predecesorul său şi are un design mai robust, menit să-i mărească atractivitatea.



Spre deosebire însă de modelul actual, noul Spring va beneficia de subvenţii rezervate vehiculelor fabricate în Europa şi va evita tarifele vamale ale Uniunii Europene pentru vehiculele electrice fabricate în China. Acest lucru ar trebui să ajute Dacia să îşi menţină preţurile competitive, într-un moment în care rivalii chinezi îşi intensifică extinderea pe piaţa europeană a vehiculelor electrice.



În lunile iulie şi august, vânzările Dacia au scăzut în Franţa, vehiculele electrice atingând cote record de înmatriculări de maşini noi până la 35%, respectiv 38%, impulsionate de preţurile mai mari la combustibili, care au legătură cu războiul din Iran.



Luna trecută, Spring s-a clasat doar pe locul 55 printre cele mai bine vândute vehicule din Franţa, după modele precum Model Y de la Tesla şi Renault 5 şi Twingo.



După ce s-a concentrat pe vehiculele cu motor cu ardere internă pentru a-şi menţine poziţia ca fiind una dintre cele mai accesibile mărci din Europa, Dacia lansează mai multe versiuni hibride şi intenţionează să ofere patru vehicule electrice până în 2030, începând cu noul Spring, al cărui preţ va începe de la 17.900 euro.



Păstrând abordarea simplă a mărcii Dacia, noul Spring va fi disponibil în doar patru culori şi două niveluri de echipare. Livrările vor începe la începutul anului 2027.



Un număr de 697.408 de vehicule Dacia au fost vândute anul trecut, în creştere cu 3,1% comparativ cu 2024. Marca Dacia a depăşit acum pragul de 10 milioane de vehicule vândute din 2004.