Prima imagine cu noul model Dacia Spring, maşina 100% electrică. Va fi fabricată în Europa şi va fi lansată anul acesta

1 minut de citit Publicat la 16:05 18 Iun 2026 Modificat la 16:10 18 Iun 2026

Prima generaţie Dacia Spring a fost lansată în 2021. Sursa foto: Profimedia

Compania Dacia a anunţat, joi, că va lansa a doua generaţie a primului său model 100% electric, Dacia Spring. "Fidel filozofiei Dacia, Noul Spring oferă tot ceea ce este esențial: un sistem de propulsie 100% electric, patru locuri și un portbagaj încăpător", a transmis producătorul auto. Noua Dacia Spring este primul automobil electric al constructorului fabricat în Europa şi va fi lansată anul acesta.

"Produs în Europa, Noul Spring deschide un alt capitol pentru marcă, asigurând în același timp continuitatea unui model care a devenit un reper pe piață.

Lansat în 2021, Spring a cucerit deja aproape 210.000 de clienți în Europa, confirmând interesul pentru o mobilităte electrică simplă, esențială și accesibilă tuturor.

Fidel filozofiei Dacia, Noul Spring oferă tot ceea ce este esențial: un sistem de propulsie 100% electric, patru locuri și un portbagaj încăpător", a transmis compania Dacia.

Noua Dacia Spring 2026. Sursa foto: Dacia.ro

Noul model Dacia Spring va fi lansat în 2026

"Universal și ușor de recunoscut, numele Spring evocă primăvara, simbol al reînnoirii și al energiei pozitive. Cu Noul Spring, Dacia continuă drumul către mobilitatea electrică accesibilă tuturor.

Prezentarea oficială a modelului va avea loc în a doua jumătate a acestui an", a mai comunicat producătorul auto.

Este de aşteptat ca noul model Dacia Spring 2026 să coste aproximativ 18.000 de euro.