Dacia Spring, lăudată de Top Gear. "E una dintre cele mai bune maşini de oraş. Cum reușește să facă din zgârcenie ceva ce pare cool?"

Noua Dacia Spring. Sursa foto: Dacia.ro

Experţii auto de la Top Gear au realizat un top al celor mai bune zece maşini de oraş pe care le pot cumpăra britanicii. În acest clasament, Dacia Spring se clasează pe locul 2 şi depăşeşte modele populare de la Toyota, Citroen, Hyundai sau Honda. Locul 1 este ocupat de o maşină din "familia" Dacia-Renault.

Iată top 10, în ordine descrescătoare, realizat de jurnaliştii auto de la Top Gear.

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10. Microlino

Inspirat de modelul BMW Isetta din anii '50, Microlino a apărut pentru prima dată în 2016, promițând un mijloc de transport urban simplu și accesibil pentru publicul larg, la un preț de aproximativ 13.000 de euro. Deși lucrurile nu au decurs exact conform planului inițial, iar adăugarea unor dotări precum scaunul cu tapițerie matlasată și tabloul de bord digital a dus la o creștere corespunzătoare a prețului, mica mașină electrică în formă de bulă și-a păstrat, cel puțin, aspectul extrem de simpatic și portiera cu deschidere frontală în varianta sa finală de serie.

În prezent, prețurile pornesc de la puțin sub 20.000 de euro, însă există supercaruri de 200.000 de euro care ar atrage mai puțină atenție în oraș.

9. Caterham 170

De ce au nevoie, cu adevărat, mașinile de oraș? Simplu: dimensiuni înguste pentru străzile urbane, motoare mici pentru a economisi combustibil și a reduce taxele, precum și o vizibilitate bună pentru a evita coliziunile cu diverse obstacole (sau cu pietoni).

O greutate redusă, pentru și mai multe economii de combustibil? O caracteristică extrem de binevenită. Simplificarea comenzilor și a sistemelor, păstrând doar ceea ce este absolut necesar? O idee excelentă: mai puține componente care se pot defecta și mai puține motive de confuzie.

8. Toyota Aygo X

Mașinile de oraș nu sunt tocmai o mină de aur, așa că e de înțeles, chiar dacă nu e neapărat pe gustul nostru, încercarea celor de la Toyota de a-și găsi propria nișă prin transpunerea popularității aparent nesfârșite a crossoverelor de tip SUV asupra micii lor mașini de oraș, notează sursa amintită. Este o mașină de oraș cât se poate de decentă, așa cum au fost mereu modelele Aygo, C1 și 108, doar că acum beneficiază de o gardă la sol ceva mai ridicată.

7. Citroen Ami

Atât Ami, cât și „fratele” său ceva mai stilat, Fiat Topolino, sunt clasificate oficial drept cvadricicluri, însă, în opinia noastră, sunt aproape niște mașini: au portiere care se încuie, parbriz, pedale de accelerație și frână, volan la interior și patru roți la exterior. Doar că, având o viteză maximă de 45 km/h și o autonomie de 72 km, nu ți-ai dori cu adevărat să ieși din oraș la volanul lor.

6. Hyundai Inster

Odată cu retragerea modelului i10 de pe piața din Marea Britanie, modelul electric Inster a devenit cel mai mic Hyundai disponibil la noi. Cu un preț de pornire de 25.000 de euro, acesta costă, de fapt, ceva mai mult decât unele modele din clasa mică de dimensiuni mai mari (cum ar fi Renault 5), însă vine cu un aspect jucăuș, inspirat din desenele animate, și o dotare generoasă. Există și varianta Inster Cross, cu garda la sol ușor înălțată, care pare să fie succesorul spiritual al modelului Suzuki Ignis.

5. Kia Picanto

Așadar, să găsești o mașină precum Picanto, care nu te penalizează pentru abordarea ta cumpătată, ci te răsplătește cu atribute interesante la nivel vizual, tactil și dinamic? E ca și cum ai avea prăjitura, ai mânca-o și, cumva, ai mai și moșteni cofetăria.

4. Abarth 500e

Prețurile pentru versiunea Abarth a modelului 500 complet electric sunt cu 9.000 de euro mai mari decât cele ale variantei standard Fiat, însă acest mic „bătăuș” poate fi comandat în culori extravagante și dotat cu un difuzor rezistent la apă, montat sub caroserie. Difuzorul respectiv reproduce sunete autentice de „hot hatch” pe benzină, la limita legală de volum admisă pentru mașinile de stradă, reușind astfel să-i enerveze pe pietoni la fel de tare cum o făceau vechile modele Abarth 500.

3. Honda Super-N

Iată încă o mașină cu sunete artificiale: Honda și-a dus modelul Super-N cu un pas mai aproape de zona „hot hatch”-urilor, dotându-l cu o cutie de viteze cu padele simulată și o „limită de turații” (redline) fictivă, în care te poți lovi din plin. Și chiar te vei lovi de ea, deoarece, atunci când folosești navigația pe ecranul central, pe tabloul de bord digital apar diverse notificări care acoperă turometrul simulat. Ups. Cu toate acestea, adorăm această versiune mărită a unui „kei car” și forma sa cubică genială.

2. Dacia Spring

Cum reușește Dacia să facă din zgârcenie ceva ce pare, totuși, cool? Dacia Spring este cea mai ieftină mașină veritabilă disponibilă în Marea Britanie, cu un preț de doar 13,500 de euro, însă probabil vei dori să plătești în plus 1.500 de euro pentru versiunea de 99 CP (față de cea de 69 CP), care reduce timpul de accelerare de la 0 la 100 km/h de la „o veșnicie” la doar „un interval foarte lung”, mai scrie sursa menţionată.

Bateria are o capacitate de numai 24,3 kWh, mai mică decât cea a unor modele hibride plug-in (PHEV), dar mica Dacia reușește totuși să ofere o autonomie de aproximativ 224 km. Modelul Spring amintește, fără îndoială, de spiritul modern al legendarului 2CV.

1. Renault Twingo

Noul Twingo nu va ajunge în Marea Britanie înainte de 2027, dar te poți înscrie deja pe listă (și îți poți asigura livrarea cu prioritate) plătind 150 de euro pentru așa-numitul „Twingo R Pass”. Această mică și încântătoare mașină cu patru locuri este confortabilă și rafinată, datorită platformei utilizate pentru modelele R4 și R5, iar producătorul promite un preț de pornire sub 23.000 de euro. Adorabilă, au concluzionat jurnaliştii auto.