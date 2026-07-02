Un bărbat a luat „de la gunoi” un tablou doar pentru că i-a plăcut rama aurie. Acasă i-a descoperit valoarea și povestea ciudată

Andres Hurtado și tabloul artistului spaniol Joaquín Sorolla pe care l-a găsit pe stradă FOTO: Agerpres

Misterul unui tablou mic, dar foarte valoros, al artistului spaniol Joaquín Sorolla, care a dispărut în weekend, a fost elucidat după ce un bărbat le-a spus polițiștilor că l-a confundat cu un obiect aruncat la gunoi atunci când l-a găsit pe o stradă din Sevilla, dar l-a luat pentru că i-a plăcut rama.

În loc să fie fascinat de subiectul tabloului (două bărci pe mare, în apropierea unei plaje), Andrés Hurtado a fost atras de rama aurită, într-adevăr, una frumoasă, relatează The Guardian.

Dar Hurtado, de 57 de ani, nu știa atunci când a găsit întâmplător tabloul, sâmbăta trecută, era că acesta fusese pictat de Sorolla, un artist spaniol de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, renumit pentru măiestria cu care reda lumina și pentru lucrările ce înfățișează plaje.

De asemenea, el nu știa că tabloul aparținea unei familii din Sevilla, care îl deținea de mulți ani și avea obiceiul de a-l lua în vacanțe. Membrii familiei intenționaseră să pună tabloul în portbagajul mașinii înainte de a pleca spre plajă, însă l-au lăsat din greșeală sprijinit de un zid și au plecat.

Până și-au dat seama ce se întâmplase, tabloul dispăruse. Deși au lipit afișe prin care cereau informații pentru a găsi „un tablou cu o mare valoare sentimentală”, evitând cu grijă orice mențiune despre Sorolla sau despre valoarea lucrării, nu au primit niciun indiciu până marți.

Ulterior s-a aflat că Hurtado, care locuiește la aproximativ 525 de kilometri distanță, în Murcia, găsise tabloul în timp ce se afla la Sevilla împreună cu familia sa, în weekend, și presupusese că cineva îl aruncase.

„L-am luat datorită ramei, nu datorită tabloului”, a declarat el miercuri pentru Radio Sevilla. După ce l-a dus acasă, în Murcia, a început să cerceteze proveniența lucrării folosind inteligența artificială și a aflat că ar putea fi un Sorolla.

„Inteligența artificială mi-a afișat niște prețuri incredibile, așa că am căutat informații pe internet și am sunat la o casă de licitații din Madrid”, a declarat Hurtado pentru El Mundo. „Le-am trimis fotografii, iar ei mi-au răspuns foarte repede, spunând că este un Sorolla autentic”.

Însă perioada în care tabloul, evaluat la 150.000 de euro, s-a aflat în posesia lui a fost de scurtă durată. Când a aflat despre tabloul „furat”, însoțit de o fotografie furnizată de proprietari, a înțeles imediat ce trebuia să facă.

„Am sunat imediat la poliție și le-am spus că informațiile din știri nu sunt adevărate”, a declarat el pentru ziar. „Le-am explicat că nu l-am furat, ci doar l-am găsit pe stradă și l-am luat”.

Poliția a înapoiat între timp tabloul familiei din Sevilla, care i-a promis lui Hurtado „un mic cadou” drept mulțumire.

„Mi-au spus că sâmbătă era foarte aglomerat în trafic și că toate celelalte mașini claxonau”, a povestit el. „S-au panicat și au plecat, lăsând tabloul sprijinit de zid”.

Nu este pentru prima dată în ultimele luni când o valoroasă operă de artă spaniolă trece printr-un incident în timpul transportului. În octombrie anul trecut, poliția a început căutările unui mic tablou de natură statică semnat de Picasso, evaluat la 600.000 de euro, după ce părea să fi dispărut în timp ce era transportat de la Madrid la o expoziție din Granada.

Lucrarea a fost recuperată trei săptămâni mai târziu, după ce polițiștii au descoperit că aceasta nu părăsise niciodată Madridul. Ea fusese luată din greșeală de unul dintre vecinii proprietarului, care o confundase cu un colet uitat și o dusese în locuința sa pentru a o păstra în siguranță.