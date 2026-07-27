Israel a aprobat cadrul legal pentru intrarea Forţei internaţionale de stabilizare în Fâşia Gaza. ISF e parte din Consiliul pentru pace

1 minut de citit Publicat la 10:56 27 Iul 2026 Modificat la 10:56 27 Iul 2026

Clădiri distruse în Fâșia Gaza. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat duminică un cadru legal care permite Forţei internaţionale de stabilizare (ISF) să intre în Fâşia Gaza, potrivit relatărilor din presa locală preluate luni de dpa, transmite Agerpres.

ISF face parte din Consiliul pentru pace al preşedintelui american Donald Trump şi urmează să furnizeze trupe internaţionale de menţinere a păcii în Fâşia Gaza pentru a menţine ordinea.

Aprobarea are loc înaintea unei întâlniri planificate între premierul israelian Benjamin Netanyahu şi Trump, prevăzută pentru marţi la Washington.

Cabinetul a aprobat intrarea unei forţe internaţionale iniţiale de menţinere a păcii - parte a planului în 20 de puncte al lui Trump pentru Gaza - într-o zonă limitată din Rafah, a relatat ziarul Haaretz.

Trimisul principal al Consiliului pentru pace în Gaza, Nikolai Mladenov, a declarat că aprobarea israeliană reprezintă o „parte esenţială a cadrului convenit pentru stabilizarea Gazei, susţinerea demilitarizării şi facilitarea tranziţiei către o administraţie palestiniană provizorie eficientă”.

Planul în 20 de puncte pentru Gaza

„Accentul se pune acum pe asigurarea progresului în implementarea planului în 20 de puncte pentru Gaza”, a adăugat acesta pe platforma X.

Prima etapă a planului constă într-un proiect-pilot la Rafah, unde vor fi construite locuinţe temporare pentru palestinieni, au relatat Jerusalem Post şi ynet.

Conform acestor relatări, persoanele care doresc să locuiască în zonă vor fi supuse unor proceduri stricte de verificare pentru a se asigura că nu sunt asociate cu sau legate de gruparea islamistă palestiniană Hamas.

În urma acordului de încetare a focului încheiat în octombrie, Trump a înfiinţat Consiliul pentru Pace ca parte a unui plan de pace, după doi ani de război între Israel şi Hamas, aminteşte dpa. Acest organism are rolul de a superviza reconstrucţia şi securitatea în Fâşia Gaza.