Ce sunt „norii de foc” și cum pot aduce un dezastru în Europa. NASA i-a descris drept „dragonii care scuipă foc”

Un pirocumulonimbus, un nor gigantic creat de un incendiu mare, văzut dintr-un elicopter de pompieri deasupra satului Saumos, Franța. FOTO: Agerpres

Incendiile de vegetație de proporții pot genera propriile sisteme meteorologice. Printre cele mai spectaculoase și periculoase fenomene se numără norii pyrocumulonimbus, cunoscuți și sub denumirea de „nori de foc”, potrivit The Guardian.

În timp ce Franța și Spania se confruntă cu unele dintre cele mai grave incendii de vegetație din istoria recentă, experții avertizează asupra unui fenomen rar, dar extrem de periculos, care poate amplifica rapid efectele incendiilor - norii pyrocumulonimbus, sau „norii de foc”.

Incendiile se răspândesc mai ușor în condiții de căldură extremă, vânt puternic și secetă, însă incendiile de mari dimensiuni își pot crea propriul sistem meteorologic. Unul dintre cele mai impresionante exemple îl reprezintă norii pyrocumulonimbus, adevărate furtuni generate de foc și cea mai severă formă de „nori de foc”.

Ce este un „nor de foc”?

Pe scurt, un nor pyrocumulonimbus (sau pyroCb) este un nor uriaș de furtună format de un incendiu de vegetație.

Incendiile de mari proporții eliberează cantități uriașe de căldură și energie, care se ridică rapid într-o coloană de fum. Pe măsură ce aceasta urcă, aerul se răcește, iar umezeala se condensează și formează un nor. Fenomenul poate produce fulgere și rafale puternice de vânt.

În cazul unui incendiu suficient de mare și de intens, coloana de fum poate genera un nor pyrocumulonimbus. Acesta poate urca până la altitudini de 10–15 kilometri și poate pătrunde în stratosferă. NASA i-a descris drept „dragonii care scuipă foc ai norilor”.

„Este o furtună completă care se formează în interiorul coloanei de fum a incendiului”, explică Rick McRae, profesor asociat în cadrul grupului de cercetare a incendiilor de vegetație al Universității New South Wales (UNSW). „Aceste formațiuni pot ajunge să cuprindă aproximativ 10.000 de kilometri cubi de atmosferă, astfel că impactul lor este uriaș”.

De ce sunt atât de periculoși?

Formarea unui nor pyrocumulonimbus poate intensifica rapid incendiul de la sol. Curentii de aer și vânturile generate de furtună pot accelera propagarea flăcărilor, în timp ce fulgerele produse de nor pot declanșa noi incendii la distanță.

Rafalele puternice pot face, de asemenea, ca evoluția incendiului să devină mult mai greu de anticipat, complicând intervenția pompierilor.

„Norul este o confirmare că incendiul este extrem de periculos”, spune McRae, care a lucrat timp de 30 de ani ca manager principal în domeniul intervențiilor împotriva incendiilor. „Este, totodată, o confirmare că evacuarea unui număr mare de persoane este justificată”.

Cât de des apar „norii de foc”?

Australia a început să observe nori pyrocumulonimbus la începutul anilor 2000, iar experții spun că fenomenul pare să devină tot mai frecvent.

Astfel de nori s-au format și în timpul incendiilor devastatoare din California, în 2022. Pentru Franța, însă, fenomenul ar putea reprezenta o premieră.

Dacă informația va fi confirmată, acesta ar fi primul caz în care un nor pyroCb este observat în Franța.

„Este prima dată când Franța a trebuit să ia în considerare în mod explicit conceptul de pyroCb”, spune McRae. „Întrebarea nu este neapărat dacă a existat unul în urmă cu câteva zile, ci dacă unul urmează să se formeze marți sau miercuri, în această săptămână”.

De ce apar tot mai frecvent?

Criza climatică creează condiții tot mai favorabile pentru incendiile de vegetație extreme și, implicit, pentru formarea norilor pyrocumulonimbus.

„Nu este vorba pur și simplu despre creșterea temperaturii”, spune McRae. „Este vorba despre schimbări climatice în toată amploarea lor: schimbări în atmosferă, în condițiile meteorologice de la suprafața Pământului și în multe alte componente ale sistemului climatic”.

Modelele climatice sugerează că aceste tendințe se vor accentua în viitor.

Incendiile din Europa au izbucnit în plin sezon turistic, după o serie de valuri de căldură care au afectat regiunea. În multe zone împădurite, vegetația s-a uscat după luni cu precipitații insuficiente.

Meteorologii au avertizat că un nou val de căldură ar putea lovi Franța începând de marți, iar temperaturile ar putea ajunge la 40°C în unele regiuni.

„O masă de aer extrem de cald se va deplasa dinspre Cehia pe parcursul a patru sau cinci zile”, avertizează McRae.