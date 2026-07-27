Noi Coduri galbene de ploi și vijelii, valabile până marți seară. Luni, jumătate de țară este sub avertizare. HARTA zonelor vizate

ANM a emis un Cod galben de ploi și vijelii pentru jumătate din țară, valabil luni. Foto: Getty Image

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi atenționări Cod galben de ploi și vijelii, valabile până marți seară, în mai multe zone din țară. Potrivit meteorologilor, luni, jumătate din țară se află sub Cod galben, iar vântul va atinge viteze de până la 80 de km/h.

Pe parcursul zilei de luni, între orele 12:00 - 23:00, este valabil un Cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ în Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania, cea mai mare parte a zonei montane, jumătatea de vest a Olteniei și în nord-vestul Moldovei.

Vântul va atinge viteze la rafală de 50 - 70 km/h, izolat de peste 80 km/h, timp în care vor fi averse și descărcări electrice, iar pe arii restrânse grindină de mici și medii dimensiuni (1 - 3 cm). De asemenea, în intervale scurte de timp, de până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 - 25 l/mp și izolat de peste 30 - 40 l/mp.

Foto: ANM



Potrivit meteorologilor, în intervalul 27 iulie, ora 23:00 - 28 iulie, ora 10:00, va fi în vigoare un Cod galben de intensificări ale vântului și pentru Carpații Meridionali, de Curbură și local Munții Apuseni, cu viteze de 70 - 80 km/h, iar la altitudini mari de peste 90 - 100 km/h.

Intensificări ale vântului cu viteze la rafală, în general, de 45 - 50 km/h vor fi în primele ore ale intervalului și în nord-estul Moldovei.

Foto: ANM



Pe parcusul zilei de marți, între orele 10:00 - 20:00, un alt Cod galben de intensificări ale vântului va fi valabil în estul Moldovei, unde vitezele la rafală vor ajunge la 50 - 70 km/h, iar în zona Carpaților de Curbură, la 70 - 90 km/h.

Foto: ANM



ANM precizează că vântul va sufla cu viteze de 45 - 50 km/h și în centrul Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și în vestul Olteniei.