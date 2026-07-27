Patru copii și un adult au murit înecați în acest weekend. DSU trage un semnal de alarmă: Scăldați-vă doar în locuri special amenajate

Patru copii și un adult au murit înecați în acest weekend. Foto: Facebook/DSU

Cinci persoane, dintre care patru copii, și-au pierdut viața în acest weekend în lacuri, bălți și râuri din județele Covasna, Dolj și Neamț. Departamentul pentru Situații de Urgență avertizează că apele care par liniștite pot ascunde pericole mortale și le cere oamenilor să respecte regulile de siguranță.

Primele două tragedii au avut loc vineri, în județul Covasna. Pompierii au fost chemați la un lac de pescuit din localitatea Valea Mică, după ce doi copii, ambii în vârstă de aproximativ 13 ani, au dispărut în apă. La operațiune au participat pompieri, echipaje SMURD și ale Serviciului de Ambulanță, scafandri din Brașov și Bacău, precum și un elicopter SMURD. Cei doi copii au fost găsiți și scoși din apă în stop cardio-respirator. Medicii au încercat să îi resusciteze, însă fără rezultat, iar decesul lor a fost declarat la fața locului.

Tot vineri, un bărbat s-a înecat într-o baltă din comuna Caraula, județul Dolj. Potrivit informațiilor primite de salvatori, acesta intrase în apă pentru a recupera mai multe lansete, dar după câteva minute nu a mai fost văzut la suprafață. Pompierii și scafandrii l-au găsit și l-au adus la mal. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă bărbatul nu a mai putut fi salvat.

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O altă tragedie a avut loc duminică după-amiază, în județul Neamț, unde trei copii au fost surprinși de apele râului Moldova. O fetiță de șase ani a fost scoasă din apă de o persoană aflată în zonă, înainte de sosirea salvatorilor. Copila a primit îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.

Forțele de intervenție au continuat căutările pentru ceilalți doi copii, doi frați în vârstă de 12 și 15 ani. Aceștia au fost găsiți de scafandri și aduși la mal, unde medicii au încercat să îi resusciteze. În ciuda eforturilor echipajelor, cei doi băieți au murit.

O femeie care a asistat la incident a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale la fața locului.

DSU amintește că și săptămâna trecută alte cinci persoane au murit, în doar câteva zile, în apele râurilor Mureș și Argeș.

Autoritățile recomandă ca oamenii să intre în apă doar în locuri amenajate și supravegheate, să nu îi lase pe copii nesupravegheați și să evite scăldatul după consumul de alcool.

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu sară în apă de pe poduri sau pontoane, să nu se aventureze departe de mal și să nu intre în râuri atunci când nivelul apei este ridicat sau curenții sunt puternici.

Cei care observă o persoană în pericol trebuie să sune imediat la 112 și să nu își pună propria viață în pericol încercând să intervină.