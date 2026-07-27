Un bărbat fost concediat chiar în prima zi de muncă, după un apel telefonic de doar 47 de secunde

Angajatul spune că a suferit un atac de panică și a ieșit pe casa scării pentru a se calma. Foto: Getty Images

Un angajat susține că a fost concediat verbal la doar 47 de secunde de la începerea unui apel telefonic cu șeful său, chiar în prima zi de lucru. Cazul a ajuns în atenția instituției pentru Combaterea Discriminării (DO) din Suedia, potrivit Mitti.

Potrivit plângerii depuse, persoana se prezentase la locul de muncă înainte de ora stabilită pentru a avea timp să se schimbe, însă nu a reușit să găsească vestiarul. Mai mult, susține că solicitările sale de ajutor ar fi fost ignorate.

A ieșit să se liniștească după un atac de panică

Confruntat cu situația, angajatul spune că a suferit un atac de panică și a ieșit pe casa scării pentru a se calma. Cum urma să înceapă tura, i-a trimis un mesaj managerului, în care i-a explicat ce s-a întâmplat și și-a cerut scuze pentru întârziere.

În scurt timp, șeful l-ar fi sunat și i-ar fi spus că firma nu poate angaja pe cineva dacă nu are garanția că acesta se va prezenta la serviciu conform programului.

Angajatul afirmă că a cerut doar cinci minute pentru a-și reveni, însă i s-ar fi comunicat că raporturile de muncă încetează. Întregul apel telefonic ar fi durat doar 47 de secunde.

Spune că își anunțase angajatorul încă de la interviu

În sesizarea depusă, persoana susține că, încă din timpul interviului de angajare, le-a explicat recrutorilor că situațiile noi îi pot provoca stres și că, în astfel de momente, are nevoie de câteva minute pentru a se liniști. Potrivit acesteia, managerul ar fi răspuns atunci că acest lucru nu reprezintă o problemă.

„Chiar am crezut că acest aspect nu va crea dificultăți, motiv pentru care am fost sincer în legătură cu felul în care mă simțeam în acea dimineață”, a scris persoana în plângerea adresată instituției pentru Combaterea Discriminării.

Angajatorul refuză să comenteze cazul

La momentul depunerii reclamației, angajatul a afirmat că nu primise încă o decizie scrisă privind concedierea.

Contactat de publicația suedeză Mitt i, angajatorul a refuzat să comenteze cazul concret, invocând confidențialitatea dosarelor de personal.

Reprezentanții companiei au transmis, însă, că tratează cu seriozitate toate aspectele legate de discriminare și de condițiile de muncă și că astfel de situații sunt gestionate în conformitate cu legislația în vigoare și cu procedurile interne ale organizației.