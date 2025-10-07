Un nou Transfăgărășan se construiește în România: Investiția va lega trei județe și va costa 90 milioane euro FOTO: Alfred Simonis/Facebook

Un nou drum similar cu celebrul Transfăgărășan ar urma să se construiască în următorii ani în vestul țării. Investiția, estimată la 90 de milioane de euro, își propune să lege Timișul de Caraș-Severin și Hunedoara.

Potrivit unui anunț făcut pe Facebook de președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, drumul ar deveni o nouă atracție turistică pentru România:

“Proiectul este o premieră din mai multe puncte de vedere. Vorbim despre cea mai mare finanțare ADR pentru infrastructură rutieră pentru un număr record de kilometri modernizați. Totodată, este cel mai amplu parteneriat de până acum în regiunea de vest: trei consilii județene și patru primării”, a precizat Alfred Simonis.

Acesta a mai spus că a semnat contractul de finanțare pentru modernizarea a aproape 27 kilometri de drum pe teritoriul Timișului, dintr-un total de peste 56 care traversează și Caraș-Severin și Hunedoara.

Drumul va avea două componente – una ce conectează județele Timiș și Caraș-Severin pe traseul Coșava – Tomești – Luncanii de Jos – Rusca Montană – Voislova; iar celălalt - ce va lega județul Caraș-Severin de Hunedoara, pe traseul Rusca Montană – Lunca Cernii de Jos unde va face conexiunea cu DJ 687D, care traversează alte zone turistice precum lacul Cinciș și duce spre municipiul Hunedoara.

Principalele beneficii ale modernizării Drumului Județean 684 vizează accesibilizarea unor obiective turistice și apropierea de autostrada A1.

Printre obiectivele turistice care ar putea beneficia de un flux mai mare de vizitatori și de investiții suplimentare în zonă sunt: Peștera de la Românești, bisericile din lemn și morile de apă, mănăstirile sau peisajele montane spectaculoase din Munții Poiana Ruscă.