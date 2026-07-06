Trump și Zelenski se vor întâlni la Summitul NATO din Turcia și vor discuta despre "cum să pună capăt războiului"

1 minut de citit Publicat la 12:33 06 Iul 2026 Modificat la 12:35 06 Iul 2026

Trump și Zelenski se vor întâlni la Summitul NATO din Turcia. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump se va întâlni cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, la summitul NATO din Turcia, ca parte a unui nou efort de a pune capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, a declarat un oficial american pentru Kyiv Independent.

Trump urmează să ajungă la summit pe 7 iulie și este așteptat să se întâlnească cu Zelenski a doua zi, la ora locală 10:30.

Un oficial american a declarat pentru Reuters că cei doi lideri vor discuta despre "cum putem pune capăt războiului".

"Câmpul de luptă este clar blocat de câteva luni, iar niciuna dintre părți nu face progrese importante", a susținut oficialul. "Președintele simte că e o urgență reală de a încerca să oprească acest conflict."

Oficialul a mai spus că Trump va folosi summitul pentru a le cere aliaților din NATO să crească cheltuielile pentru apărare. "Va transmite acest mesaj personal", a spus oficialul.

În plus, în timpul summitului ar urma să fie anunțate acorduri în domeniul apărării în valoare de miliarde de dolari, însă oficialul nu a oferit alte detalii.

Trump și Zelenski s-au întâlnit ultima dată față în față la summitul G7 din Franța, pe 16 iunie. Cei doi lideri au vorbit și la telefon pe 4 iulie, când Zelenski l-a sunat pe Trump pentru a felicita Statele Unite cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Zilei Independenței.

Întâlnirea planificată vine la câteva zile după ce Trump a avut o convorbire telefonică de aproape 90 de minute cu președintele rus Vladimir Putin. În timpul discuției, președintele american s-a oferit să ajute la încheierea războiului din Ucraina, potrivit consilierului Kremlinului, Iuri Ușakov.

Ușakov, ale cărui declarații au fost făcute publice pe 5 iulie, a spus că Trump și Putin au discutat despre relațiile de afaceri și despre posibili pași pentru rezolvarea conflictului. Potrivit acestuia, trimișii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, ar fi pregătiți să meargă din nou la Moscova.

Putin i-a prezentat, de asemenea, informații de pe front, inclusiv despre situația din jurul orașului Kostiantînivka, iar Trump a reluat disponibilitatea de a ajuta la găsirea unei soluții diplomatice pentru război, a mai spus Ușakov.